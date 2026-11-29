भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में अब तक खेलने का मौका नहीं मिला है। दोनों टेस्ट मैचों में भारतीय टीम ने चार तेज गेंदबाजों को प्लेइंग-11 में जगह दी, लेकिन सिराज को बेंच पर ही बैठना पड़ा। उनके लगातार बाहर रहने पर क्रिकेट विशेषज्ञ भी सवाल उठा रहे हैं। अब भारत को 1983 में विश्व कप जिताने वाले पूर्व कप्तान कपिल देव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सिराज के टीम में नहीं होने का उन्हें भी बुरा लग रहा है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

'ट्राइडेंट ओपन गोल्फ चैंपियनशिप' के दूसरे संस्करण की घोषणा के बाद पत्रकारों से बातचीत में कपिल देव ने मोहम्मद सिराज का समर्थन किया। उन्होंने कहा, 'मुझे भी बुरा लग रहा है कि वह टीम में नहीं हैं। वह बहुत जोशीला लड़का है। अगर वह टीम में ही नहीं है, तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं?' न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने तेज गेंदबाजी के कई विकल्पों को आजमाया है, लेकिन सिराज को अब तक अंतिम एकादश में शामिल नहीं किया गया है। उनके बाहर रहने को लेकर लगातार चर्चा हो रही है।कपिल देव ने 50 ओवर के 'एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026' में वैभव सूर्यवंशी के रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन की भी तारीफ की। 15 वर्षीय बल्लेबाज ने लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक और दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा उन्होंने अपनी पारी में 28 छक्के जड़े, जो लिस्ट-ए क्रिकेट की एक पारी में किसी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सर्वाधिक छक्के हैं। सूर्यवंशी की उपलब्धियों पर कपिल देव ने कहा, 'यह देखकर अच्छा लगता है कि आज हमारे पास इतनी प्रतिभा है। 15 साल का एक लड़का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। आपको और क्या चाहिए?'कपिल देव 'प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया' (पीजीटीआई) के अध्यक्ष भी हैं। 'ट्राइडेंट ओपन गोल्फ चैंपियनशिप' की घोषणा के दौरान उन्होंने चंडीगढ़ को खेलों का प्रमुख केंद्र बताया। उन्होंने इस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आयोजित करने की योजना पर खुशी जताई। उन्होंने कहा, 'मुझे लगा था कि बात कुछ और होगी, लेकिन जब उन्होंने अपने भाषण के बीच में कहा कि वे चंडीगढ़ में दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आयोजित करना चाहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे बयां करूं। यह जानकर खिलाड़ियों को बहुत गर्व महसूस होगा।'