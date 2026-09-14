सुर्खियां: शाह बोले- 2029 तक यूसीसी लागू होगा; क्रिकेट-हॉकी-तीरंदाजी में भारत का दबदबा; ज्वेरेव US ओपन चैंपियन

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आज सोमवार, 14 सितंबर 2026 की सुबह देश-दुनिया की बड़ी खबरों के साथ आपका अमर उजाला फिर हाजिर है। आज की सबसे बड़ी खबर क्रिकेट के मैदान से है, जहां भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को हराकर आठवीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है और पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। इस ऐतिहासिक जीत के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने एशिया कप जीतने के बाद मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी न लेकर उन्हें आईना दिखाया है और अपनी जीत का कड़ा संदेश दिया है। टीम इंडिया की इस शानदार कामयाबी पर देशभर से बधाइयों की बौछार हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गजों ने बधाई दी है। खेल जगत से दूसरी बड़ी उपलब्धि तीरंदाजी में मिली है, जहां तीरंदाज धीरज ने विश्व कप के रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। टेनिस के कोर्ट से बड़ी खबर है कि अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिकी खिलाड़ी बेन शेल्टन को कड़े मुकाबले में हराकर यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है। देश की राजनीति की बात करें तो अमित शाह ने एलान किया है कि 2029 से पहले सभी भाजपा शासित राज्यों में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर खास योजनाएं बताई हैं। आज हिंदी दिवस के मौके पर तकनीक के साथ राजभाषा का नया अंदाज देखने को मिल रहा है और मोबाइल स्क्रीन पर हिंदी अपनी नई और मजबूत पहचान बना रही है। दुनिया के दूसरे कोने से यमन की बड़ी खबर है, जहां हूतियों के भीषण हमले में 500 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं और 1500 घायल हुए हैं, जिससे बाब अल मंदेब तक तनाव बढ़ गया है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर तीन दशकों की हिंसा से जुड़े आयरलैंड को एक करने का संवेदनशील मुद्दा उठाकर नया विवाद छेड़ दिया है। ब्रिटेन से एक सनसनीखेज खबर आई है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन रूसी ड्रोन हमले में बाल-बाल बचे हैं, क्योंकि उनके ट्रेन से निकलते ही वहां ड्रोन गिर गया था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सियासी बवाल हुआ है, जहां नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर समर्थकों के बीच जूते फेंके गए, जिसके बाद पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पड़ोसी देश चीन में बारिश ने भारी तबाही मचाई है और हैनान प्रांत से करीब 31 हजार लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। और अंत में बॉलीवुड की दुनिया से बड़ी खबर है, जहां बहुचर्चित फिल्म 'रामायण' का पहला गाना 'जय जय राम' जल्द रिलीज होगा, जिसमें संगीत सम्राट एआर रहमान और अरिजीत सिंह की जोड़ी पहली बार साथ आ रही है।