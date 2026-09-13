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Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   INDW vs SLW Live Score: Women's Asia Cup 2026 Final India vs Sri Lanka Women Match Scorecard Updates

IND W vs SL W Live Score: भारतीय महिला टीम ने जीता टॉस, श्रीलंका के खिलाफ बल्लेबाजी का लिया फैसला

Sun, 13 Sep 2026 07:41 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sun, 13 Sep 2026 07:41 PM IST
सार

Live Cricket Score Today, IND W vs SL W Final Asia Cup 2026: महिला एशिया कप के फाइनल में भारत का सामना आज श्रीलंका से हो रहा है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला दुबई में खेला जा रहा है। दोनों टीमें टूर्नामेंट में अजेय हैं। भारतीय टीम 2024 में श्रीलंका से मिली हार का बदला चुकता करना चाहेगी। 

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INDW vs SLW Live Score: Women's Asia Cup 2026 Final India vs Sri Lanka Women Match Scorecard Updates
भारत बनाम श्रीलंका - फोटो : ACC

विस्तार
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भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने इस मैच के लिए प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया। प्रतिका रावल की जगह जी. कमालिनी को मौका दिया गया। 
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एशिया कप में है भारत का दबदबा
सात बार की चैंपियन भारतीय टीम की नजरें श्रीलंका के खिलाफमहिला टी20 एशिया कप फाइनल में श्रीलंका को हराकर आठवीं बार खिताब जीतने पर लगी हैं। भारतीय महिला टीम का एशिया कप में दबदबा रहा है। भारतीय टीम वनडे हो या टी20 इस टूर्नामेंट के हर प्रारूप में हमेशा खिताबी मुकाबले तक पहुंची है। भारत ने सर्वाधिक सात बार खिताब अपने नाम किया है और अब वह अपने आठवें खिताब से एक कदम दूर है।
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दोनों टीमों की प्लेइंग-11:
भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमालिनी, दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा। 
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श्रीलंका: चामरी अट्टापट्टू (कप्तान), इमिशा दुलानी, विश्मी गुणारत्ने, हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविषा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), सुगंदिका कुमारी, चामुदी प्रबोदा, मिताली अयोध्या। 

 
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