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ज्वेरेव यूएस ओपन चैंपियन: जर्मन खिलाड़ी ने अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी बेन शेल्टन को दी मात, कड़े मुकाबले में जीते

Mon, 14 Sep 2026 03:23 AM IST
ज्योति भास्कर स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला।
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 14 Sep 2026 03:23 AM IST
सार

अलेंक्जेंडर ज्वेरेव यूएस ओपन चैंपियन बन गए हैं। 29 वर्षीय जर्मन खिलाड़ी ने अपने से छह साल छोटे 23 साल के अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी बेन शेल्टन को कांटे की टक्कर में मात दी। ज्वेरेव न्यूयॉर्क में खेले गए ग्रैंड स्लैम फाइनल कैसे जीते? कड़े मुकाबले में जर्मन युवा की जीत में क्या खास रहा? जानिए इस खबर में

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Alexander Zverev US Open Champion German Tennis player Wins US rival Ben Shelton grand slam final Arthur Ashe
ज्वेरेव (फाइल) - फोटो : IANS

विस्तार
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यूएस ओपन 2026 का खिताब अलेंक्जेंडर ज्वेरेव ने अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में 29 साल के चैंपियन जर्मन खिलाड़ी ने अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी बेन शेल्टन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। कड़े मुकाबले में ज्वेरेव ने 23 साल के अमेरिकी युवा को चार सेट तक चले मुकाबले में 6-3, 7-6 (7-2), 5-7, 6-2 से मात दी। पहला सेट हारने के बाद शेल्टन ने वापसी का पूरा प्रयास किया और दोनों के बीच दूसरा सेट टाइब्रेकर तक खिंचा। तीसरे सेट में शेल्टन ने ज्वेरेव को चौंकाया और उन्होंने अपने होम ग्राउंड पर ग्रैंड स्लैम फाइनल जीतने की उम्मीदें बरकरार रखीं। हालांकि, चौथे और अंतिम सेट में ज्वेरेव ने शेल्टन को चारों खाने चित्त करते हुए करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया।

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भावुक दिखे अमेरिकी युवा बेन शेल्टन
न्यूयॉर्क के आर्थर ऐश स्टेडियम (Arthur Ashe) में खेले गए फाइनल मुकाबले के बाद 23 वर्षीय शेल्टन ने बड़ी संख्या में आकर समर्थन करने वाले प्रशंसकों का आभार भी प्रकट किया। फाइनल मुकाबले में जीत हासिल करने से महरूम रहे ज्वेरेव भावुक भी दिखे। उन्होंने समर्थकों का जिक्र करते हुए अपने माता-पिता से पहले ड्राइवर का जिक्र किया।

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  • चैंपियन बनने वाले खिलाड़ी ज्वेरेव के माता-पिता भी टेनिस खिलाड़ी रहे, दोनों ने सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व किया था।
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  •  

जर्मन खिलाड़ी ने बचपन की बीमारी के साथ हर चुनौती को हराया
दूसरी बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने वाले जर्मन खिलाड़ी ज्वेरेव ने भी समर्थकों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने चार साल की आयु में पता लगी बीमारी का जिक्र करते हुए कहा, डॉक्टरों ने एक ऐसी बीमारी से पीड़ित बताया था, जिसके कारण टेनिस खेलना लगभग असंभव था, लेकिन उनके माता-पिता ने इस कठिन समय में पूरी हिम्मत के साथ उनका साथ दिया।


ट्रॉफी के साथ दिलों को भी जीता
अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी बेन शेल्टन के चमकदार भविष्य का जिक्र करते हुए ज्वेरेव ने कहा, आज यानी 2026 में भले ही ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने पर यूएस ओपन की ट्रॉफी मेरे पास है, लेकिन वे इस बात पर पूरी पुरस्कार राशि की बाजी लगाने और गारंटी देने को तैयार हैं, कि आने वाले समय में एक दिन आप भी यूएस ओपन चैंपियन बनेंगे।

फाइनल मुकाबले से पहले कैसा रहा खिलाड़ियों का मिजाज?
 

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