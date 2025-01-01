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टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत: देशभर से बधाइयों की बौछार, अमित शाह समेत दिग्गजों ने क्या कहा?

Mon, 14 Sep 2026 01:04 AM IST
राकेश कुमार पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Mon, 14 Sep 2026 01:04 AM IST
सार

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर आठवीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीता है। इस जीत के बाद टीम को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीम की तारीफ करते हुए उसके शानदार प्रदर्शन को लाखों लोगों के लिए प्रेरणादायक बताया है।
 

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अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को श्रीलंका को 72 रन से हराकर महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया। यूएई में खेले गए फाइनल में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और आठवीं बार यह ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही। टीम की इस बड़ी जीत के बाद बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है।
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गृह मंत्री  अमित शाह ने टीम को दी बधाई
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर टीम की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने एशियाई क्रिकेट में एक और उपलब्धि हासिल की है। अमित शाह ने अपने संदेश में कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने पूरे देश को रोमांचित किया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का रास्ता तैयार किया।
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