टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत: देशभर से बधाइयों की बौछार, अमित शाह समेत दिग्गजों ने क्या कहा?

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गृह मंत्री अमित शाह ने टीम को दी बधाई

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर टीम की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने एशियाई क्रिकेट में एक और उपलब्धि हासिल की है। अमित शाह ने अपने संदेश में कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने पूरे देश को रोमांचित किया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का रास्ता तैयार किया। विज्ञापन





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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर टीम की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने एशियाई क्रिकेट में एक और उपलब्धि हासिल की है। अमित शाह ने अपने संदेश में कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने पूरे देश को रोमांचित किया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का रास्ता तैयार किया।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को श्रीलंका को 72 रन से हराकर महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया। यूएई में खेले गए फाइनल में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और आठवीं बार यह ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही। टीम की इस बड़ी जीत के बाद बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है।