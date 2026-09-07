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न्यूज डायरी: पीएम मोदी 8 सितंबर को गुजरात जाएंगे, तैयारियां तेज; झारखंड के डैम में बहे दो किशोर लापता

Mon, 07 Sep 2026 07:38 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 07 Sep 2026 07:38 AM IST
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National Updates 7th Sept PM Modi Gujarat Visit Jharkhand dam boys north east west south politics crime news
आज की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को गुजरात दौरे पर जाएंगे। उनकी यात्रा के संबंध में स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीएम मोदी के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा के चाक-चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। वडोदरा में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम- नमो भारत विकसित भारत (NaMo for Viksit Bharat) के लिए 2000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। वडोदरा पुलिस आयुक्त नरसिम्हा कोमार ने बताया कि पुलिस ने भारतीय रेलवे, वडोदरा नगर निगम और जिलाधिकारी से समन्वय किया है। हवाई अड्डे से कार्यक्रम स्थल तक स्वच्छता, भीड़ प्रबंधन और यातायात सुविधा की तैयारियां पूरी हैं। वडोदरा शहर पुलिस के साथ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एनडीआरएफ और गुजरात पुलिस की विशेष इकाइयां तैनात रहेंगी। पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से सुरक्षित किया गया है। सुरक्षा में 2 अपर पुलिस आयुक्त, 1 संयुक्त पुलिस आयुक्त, 11 पुलिस उपायुक्त और 17 सहायक पुलिस आयुक्त शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 200 से अधिक निरीक्षक और 2,000 से अधिक पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और माउंटेड पुलिस जैसी विशेष इकाइयां भी रणनीतिक स्थानों पर तैनात रहेंगी।
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डैम की तेज धारा में बहे दो किशोर लापता, झारखंड में तलाश जारी
झारखंड में दो किशोर डैम की तेज जलधारा में बह गए। सरायकेला में हुए इस हादसे के बारे में पुलिस ने बताया कि रविवार को सरायकेला-खरसावां जिले में खरखाई चेक डैम की तेज जलधारा में बहे दो किशोर लड़के लापता हो गए। सप्ताह के अंत में छुट्टियां मनाने आए दोनों किशोर डैम के पानी में उतरे तभी तेज प्रवाह में दोनों बह गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान शुरू किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ से मदद मांगी है। तलाशी अभियान सोमवार को फिर से शुरू होगा।
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ज्योति नूरां को मिलेगा विकसित भारत सूफी सिंगर अवॉर्ड 2026
प्रसिद्ध सूफी गायिका ज्योति नूरां को अलीगढ़ लिटरेचर फेस्टिवल ट्रस्ट की ओर से विकसित भारत सूफी सिंगर अवॉर्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें अक्तूबर में नई दिल्ली में होने वाले विशेष समारोह में प्रदान किया जाएगा। इसकी घोषणा रविवार को अलीगढ़ लिटरेचर फेस्टिवल के मैनेजिंग ट्रस्टी प्रो. जसीम मोहम्मद ने की। प्रो. जसीम मोहम्मद ने कहा कि ज्योति नूरां ने अपनी प्रभावशाली आवाज और विशिष्ट गायन शैली के माध्यम से सूफी संगीत को देश ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नई पहचान दिलाई है। उनका संगीत भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता, प्रेम, भाईचारे और मानवीय मूल्यों का संदेश देता है।

महिला इंजीनियर गिरफ्तार, ओडिशा में 7.15 लाख नकद, पांच प्लॉट मिले
ओडिशा विजिलेंस विभाग ने एक महिला इंजीनियर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 7.15 लाख रुपये नकद, 63 लाख रुपये की जमा राशि और पांच प्लॉट जैसी संपत्तियां मिलीं। एक विजिलेंस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार अनुपमा साहू केंद्रपाड़ा के ड्रेनेज डिवीजन में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (एईई) हैं। एक गोपनीय सूचना के आधार पर विजिलेंस टीम ने शनिवार को एनएच 53-ए पर मार्शाघई क्रॉसिंग के पास अनुपमा की सरकारी गाड़ी को रोका। गाड़ी से 3.15 लाख रुपये नकद मिले। शक है कि ये गलत तरीके से कमाए गए है। उन्होंने बताया कि इंजीनियर की संपत्तियों की तलाशी के दौरान केंद्रपाड़ा के नयनविहार में उसके घर से 4 लाख रुपये नकद जब्त किए। साथ ही 63 लाख रुपये की जमा राशि, भुवनेश्वर में एक फ्लैट, ढेंकनाल जिले के कामाख्यानगर में रॉड और सीमेंट का गोदाम, बोलांगीर में एक दुकान और भुवनेश्वर, अनुगुल और ढेंकनाल में पांच प्लॉट का पता चला। अनुपमा 2003 में अनुगुल सिंचाई डिवीजन में जूनियर इंजीनियर (जेई) के तौर पर सरकारी सेवा शामिल हुई थीं और उनकी शुरुआती सैलरी 4,000 रुपये प्रति माह थी। 2009 में उनकी सेवा नियमित कर दी गई।
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पत्नी ने पोर्क करी बनाने से मना किया, तेलंगाना में बुजुर्ग ने की हत्या
तेलंगाना के नलगोंड जिले में पॉर्क करी बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद 72 साल के बुजुर्ग ने 66 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना शनिवार देर रात उस समय हुई जब महिला घर में सो रही थी। पति ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसके माथे, सीने और पेट पर गंभीर चोटें आईं जो जानलेवा साबित हुईं। पुलिस के मुताबिक, पति और पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा रहता था और शनिवार को पत्नी के करी बनाने से मना करने के बाद उनके बीच बहस हुई थी। अधिकारी ने बताया कि इससे नाराज होकर बुजुर्ग ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दंपति की बेटी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर रविवार को आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया।
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