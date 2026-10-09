तमिलनाडु उपचुनाव: सीएम विजय की पार्टी ने जीतीं दोनों सीटें, डीएमके को हराकर मदुरंतकम-धारापुरम पर जमाया कब्जा

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तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी 'तमिलगा वेट्री कझगम' (टीवीके) ने मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा उपचुनाव जीत लिए हैं। मरगथम कुमारवेल और सत्यभामा ने अपने-अपने डीएमके पार्टी के प्रतिद्वंद्वियों को हराया। इस जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। अब तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार की राजनीतिक स्थिति और मजबूत हो गई है। मरगथम कुमारवेल ने मदुरंतकम सीट 17,554 वोटों के अंतर से जीती, जबकि सत्यभामा ने धारापुरम में 10,196 वोटों से जीत हासिल की। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में डीएमके दूसरे स्थान पर रही। उसके बाद एआईएडीएमके का स्थान रहा। राज्य सरकार के मंत्रियों ने इन दोहरी जीत को टीवीके सरकार के पिछले चार महीनों के कामकाज पर जनता की मुहर बताया है।