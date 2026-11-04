सुप्रीम कोर्ट का आदेश ठंडे बस्ते में डाला: 15 महीने बाद रोकी गई सैलरी, निजी स्टाफ का वेतन भी बंद; मामला क्या?
बोरीवली में बस स्टैंड की जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े की सैलरी रोक दी और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने भिड़े को अवमानना का नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।
विस्तार
क्या देश की सबसे बड़ी अदालत का आदेश 15 महीने तक ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है? ऐसा हुआ है महाराष्ट्र में। जुलाई, 2025 में शीर्ष कोर्ट ने मुंबई में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया, लेकिन 15 महीने बीतने के बावजूद नवंबर, 2026 तक इस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। अब चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने आदेश का पालन न करने वाले अधिकारी के अलावा उनके निजी स्टारफ के वेतन पर भी रोक लगा दी है। अवमानना करने वाली महानगरपालिका पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने सख्त टिप्पणी के साथ कई अहम सवाल भी पूछे हैं।
क्या और कहां का है पूरा मामला?
दरअसल, मुंबई में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को नहीं हटाना बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की कमिश्नर अश्विनी भिड़े को भारी पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उनकी सैलरी रोकने का आदेश दिया है। साथ ही उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अश्विनी भिड़े को अवमानना का नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ अदालत के आदेश की जानबूझकर अनदेखी करने पर कार्रवाई क्यों न की जाए। कोर्ट ने BMC अधिकारियों पर अतिक्रमण करने वालों को बचाने का आरोप भी लगाया है।
कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करना पड़ा भारी
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा कि BMC कमिश्नर ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के उसके स्पष्ट आदेशों का जानबूझकर पालन नहीं किया। कोर्ट ने इसे 13 नवंबर 2025 और 28 जुलाई 2026 को दिए गए निर्देशों की खुली अवहेलना बताया। अदालत ने कहा कि यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई अनदेखी है। इसी आधार पर अश्विनी भिड़े को अवमानना का नोटिस जारी किया गया है।
30 दिन की मोहलत देने से भी इनकार
सुनवाई के दौरान BMC ने अतिक्रमण हटाने और बाकी काम पूरा करने के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय मांगा था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना था कि पहले पुराने आदेशों का पालन किया जाए, उसके बाद ही किसी तरह की राहत मांगी जा सकती है। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार और BMC को निर्देश दिया कि जब तक बस स्टैंड का काम पूरा नहीं होता, तब तक कमिश्नर और उनके निजी स्टाफ की सैलरी जारी न की जाए।
अतिक्रमण करने वालों से मिलीभगत का आरोप
नवाई के दौरान कोर्ट ने नगर निगम के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि आदेशों का पालन न करना पूरी तरह सोची-समझी हरकत लगती है। अधिकारियों की इस कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों को फायदा पहुंच रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नगर निगम के अधिकारी अतिक्रमण हटाने के बजाय उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला मुंबई के बोरीवली इलाके की एक जमीन से जुड़ा है, जिसे BEST बस स्टैंड बनाने के लिए तय किया गया था। इस जमीन पर कब्जे को लेकर BMC और एक निजी डेवलपर के बीच लंबे समय तक कानूनी लड़ाई चली। अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने डेवलपर को करीब 3,400 वर्ग मीटर जमीन, जिसमें एक प्रशासनिक इमारत भी शामिल थी, नगर निगम को सौंपने का आदेश दिया था। साथ ही BMC को तीन महीने के भीतर बस स्टैंड का काम पूरा कर उसे चालू करने को कहा गया था।
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बार-बार आदेश के बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण
नवंबर 2025 तक जब जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। इसके बाद 28 जुलाई 2026 को अदालत ने एक बार फिर तीन महीने के भीतर अतिक्रमण हटाने और बस स्टैंड का काम पूरा करने का निर्देश दिया। इसके बावजूद जब आदेश पर अमल नहीं हुआ, तो मंगलवार को कोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए कमिश्नर की सैलरी रोकने का फैसला सुनाया। अब अश्विनी भिड़े को अदालत में जवाब देना होगा कि आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया।