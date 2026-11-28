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ईडी ने यह जांच जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और बिहार की पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। गुरमीत सिंह और उनके साथियों ने "सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान" जैसी फर्जी योजनाओं के जरिए आम जनता को ठगा। उन्होंने भोले-भाले निवेशकों को ज्यादा रिटर्न देने का झूठा वादा किया और उनकी मेहनत की कमाई हड़प ली। ठगी का शिकार होने वालों में एसएसबी के सेवारत और सेवानिवृत्त जवान भी शामिल हैं।जांच से पता चला है कि आरोपियों, उनके परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और उनसे जुड़ी व्यावसायिक इकाइयों (जैसे कठुआ स्थित स्टाइल ओ इंडस्ट्री' और स्टाइल ओ कम्फर्ट क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड') ने निवेशकों से भारी रकम जुटाई है। अब तक की जांच में लगभग 70 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का पता चला है।जांच में यह भी सामने आया है कि इस धोखाधड़ी वाली निवेश गतिविधियों से मिली रकम का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था। तलाशी के दौरान, दो महंगी गाड़ियां, अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य आपत्तिजनक रिकॉर्ड जब्त किए गए। गुरमीत सिंह और उनसे जुड़ी इकाइयों के बैंक खातों में मौजूद लगभग 33 लाख रुपये की राशि को फ्रीज कर दिया गया है।इसके अलावा, मदन लाल, सुनील चौधरी, 'मेसर्स स्टाइल ओ टाइल्स एंड सिरेमिक्स' और 'मेसर्स स्टाइल ओ कम्फर्ट क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड' के विभिन्न एचडीएफसी बैंक खातों में मौजूद लगभग 14 लाख रुपये की राशि को भी फ्रीज कर दिया गया है। इस तरह, कुल फ्रीज की गई राशि लगभग 47 लाख रुपये हो गई है। साथ ही, विदेशी मुद्रा (जिसमें यूएई दिरहम, थाई बहत, अज़रबैजानी मनात और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर शामिल हैं) भी बरामद की गई और जब्त कर ली गई। इसकी कुल कीमत लगभग 37,000 रुपये आंकी गई है।