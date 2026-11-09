महाराष्ट्र: किसान की झोपड़ी में दिवाली मनाने पहुंचे शिंदे, बेटी की पढ़ाई और शादी की ली जिम्मेदारी; क्या कहा?

#WATCH | Jalna, Maharashtra: Deputy Chief Minister Eknath Shinde celebrated Diwali in Bhilpuri village, Jalna, by sharing a traditional meal of pithla-bhakri with the family of a farmer named Ambadas Tangade. He stated, "The situation here in Jalna is dire; many people are suffering due to drought—it is a famine-like condition. It is the responsibility of our government, and of the Shiv Sena, to assist these people. We stand firmly with the farmers. We had decided to provide immediate financial aid of Rs 5,000 to farmers, and this amount has already been disbursed to them ahead of Diwali. Furthermore, compensation will be provided to the affected farmers following the official declaration of drought...the central government, the state government, and the Shiv Sena all stand with the farmers. I met with the Tangade family today; they are very poor. The Shiv Sena has taken responsibility for their daughter, who aspires to become a police officer..."