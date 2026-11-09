पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से की बातचीत: भारत ने फिर दोहराया- बातचीत और कूटनीति से निकले जंग का समाधान

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प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बयान के मुताबिक, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी संघर्ष से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर अपना दृष्टिकोण साझा किया।



बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने भारत के 'मानव-केंद्रित दृष्टिकोण' को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत का लगातार यही रुख रहा है कि इस संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिये होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए होने वाले हर प्रयास में भारत योगदान देने को तैयार है। विज्ञापन



बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने अलग-अलग क्षेत्रों में भारत और यूक्रेन के बीच आपसी सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की। इसका मकसद दोनों देशों के लोगों को आपसी रूप से लाभ पहुंचाना है। विज्ञापन विज्ञापन



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पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा?

फोन पर बातचीत के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ फोन पर उपयोगी बातचीत करके खुशी हुई। हमने अपने व्यापक द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। भारत और यूक्रेन के संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई।



उन्होंने आगे लिखा, जारी संघर्ष, इसके मानवीय पहलुओं और शांति बहाल करने के लिए किए जा रहे अलग-अलग प्रयासों पर अपना नजरिया साझा करने के लिए मैंने राष्ट्रपति जेलेंस्की का धन्यवाद किया। शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में हरसंभव तरीके से योगदान देने की भारत की मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई।



जेलेंस्की ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष से क्या बात की?

जेलेंस्की ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से भी बातचीत की। रूस के लगातार हमलों के कारण यूक्रेन के कई शहरों और इलाकों में बिजली, पानी और हीटिंग (घरों को गर्म रखने) की सेवाओं पर गंभीर असर पड़ा है।



जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट में कहा, मैंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से बात की। इस समय रूस के हमलों के कारण हमारे कई शहर और इलाके बिजली, पानी और हीटिंग की आपूर्ति को लेकर बहुत मुश्किल स्थिति का सामना कर रहे हैं। कीव, निप्रो, सूमी और डोनेत्स्क क्षेत्र के साथ-साथ खेरसॉन में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है।



यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आगे कहा, मैंने उर्सुला को इन चुनौतियों के बारे में बताया। हम इस बात पर सहमत हुए कि यूरोपीय संघ एक विशेष आपातकालीन व्यवस्था शुरू करेगा। इससे यूक्रेन को इस समय सबसे जरूरी चीजों के लिए जल्द आर्थिक मदद मिल सकेगी। हमारी टीमें इस पर पहले से काम कर रही हैं।



दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा और मानवीय मदद पर भी चर्चा हुई। इसका मकसद सर्दियों के मौसम की तैयारी करना है। यूरोप के साथ यूक्रेन के जुड़ाव से जुड़े मुद्दों पर भी बात हुई।



यूरोपीय आयोग ने हाल ही में यूरोपीय संघ के विस्तार से जुड़ी अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की थी। इसका जिक्र करते हुए जेलेंस्की ने कहा, इस सप्ताह यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ के विस्तार से जुड़ी अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की। इसमें यूक्रेन की प्रगति का सकारात्मक आकलन किया गया है। सदस्यता प्रक्रिया के सभी समूहों को खोलना और उनसे जुड़े अध्यायों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करना जरूरी है।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बयान के मुताबिक, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी संघर्ष से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर अपना दृष्टिकोण साझा किया।बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने भारत के 'मानव-केंद्रित दृष्टिकोण' को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत का लगातार यही रुख रहा है कि इस संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिये होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए होने वाले हर प्रयास में भारत योगदान देने को तैयार है।बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने अलग-अलग क्षेत्रों में भारत और यूक्रेन के बीच आपसी सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की। इसका मकसद दोनों देशों के लोगों को आपसी रूप से लाभ पहुंचाना है।ये भी पढ़ें: गोकुल डेयरी चुनाव विवाद: कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया जनादेश पलटने का आरोप; फडणवीस ने क्या दिया जवाब? फोन पर बातचीत के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ फोन पर उपयोगी बातचीत करके खुशी हुई। हमने अपने व्यापक द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। भारत और यूक्रेन के संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई।उन्होंने आगे लिखा, जारी संघर्ष, इसके मानवीय पहलुओं और शांति बहाल करने के लिए किए जा रहे अलग-अलग प्रयासों पर अपना नजरिया साझा करने के लिए मैंने राष्ट्रपति जेलेंस्की का धन्यवाद किया। शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में हरसंभव तरीके से योगदान देने की भारत की मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई।जेलेंस्की ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से भी बातचीत की। रूस के लगातार हमलों के कारण यूक्रेन के कई शहरों और इलाकों में बिजली, पानी और हीटिंग (घरों को गर्म रखने) की सेवाओं पर गंभीर असर पड़ा है।जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट में कहा, मैंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से बात की। इस समय रूस के हमलों के कारण हमारे कई शहर और इलाके बिजली, पानी और हीटिंग की आपूर्ति को लेकर बहुत मुश्किल स्थिति का सामना कर रहे हैं। कीव, निप्रो, सूमी और डोनेत्स्क क्षेत्र के साथ-साथ खेरसॉन में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है।यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आगे कहा, मैंने उर्सुला को इन चुनौतियों के बारे में बताया। हम इस बात पर सहमत हुए कि यूरोपीय संघ एक विशेष आपातकालीन व्यवस्था शुरू करेगा। इससे यूक्रेन को इस समय सबसे जरूरी चीजों के लिए जल्द आर्थिक मदद मिल सकेगी। हमारी टीमें इस पर पहले से काम कर रही हैं।दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा और मानवीय मदद पर भी चर्चा हुई। इसका मकसद सर्दियों के मौसम की तैयारी करना है। यूरोप के साथ यूक्रेन के जुड़ाव से जुड़े मुद्दों पर भी बात हुई।यूरोपीय आयोग ने हाल ही में यूरोपीय संघ के विस्तार से जुड़ी अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की थी। इसका जिक्र करते हुए जेलेंस्की ने कहा, इस सप्ताह यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ के विस्तार से जुड़ी अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की। इसमें यूक्रेन की प्रगति का सकारात्मक आकलन किया गया है। सदस्यता प्रक्रिया के सभी समूहों को खोलना और उनसे जुड़े अध्यायों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करना जरूरी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने जारी संघर्ष पर चर्चा की। भारत और यूक्रेन के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी बात हुई।