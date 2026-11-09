समुद्री सुरक्षा को मिलेगी मजबूती: हल्दिया पहुंचे तटरक्षक बल के दो नए एयर कुशन वाहन, कहां-कहां बढ़ेगी निगरानी?

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भारत के पूर्वी समुद्री तट की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में भारतीय तटरक्षक बल (इंडियन कोस्ट गार्ड) ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दो नए अत्याधुनिक एयर कुशन वाहन (एसीवी) एच-561 और एच-562 सात नवंबर को पश्चिम बंगाल के हल्दिया स्थित अपने निर्धारित बेस पहुंच गए। इनके जल्द ही औपचारिक रूप से सेवा में शामिल होने की संभावना है।