Hindi News
›
Video
›
India News
›
Why did Rahul Gandhi get upset when PM Modi celebrated Diwali with CRPF personnel in Bastar?
{"_id":"6af1e94cd0e61645220b98cf","slug":"why-did-rahul-gandhi-get-upset-when-pm-modi-celebrated-diwali-with-crpf-personnel-in-bastar-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिवाली पर बस्तर में जवानों के बीच ऐसा क्या बोले पीएम मोदी, जिसपर भड़क गए राहुल गांधी?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
दिवाली पर बस्तर में जवानों के बीच ऐसा क्या बोले पीएम मोदी, जिसपर भड़क गए राहुल गांधी?
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Mon, 09 Nov 2026 09:09 PM IST
Link Copied
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर खुली बहस की चुनौती दी। उन्होंने यह चुनौती खुद पर लगाए गए 'राष्ट्र-विरोधी' होने और 'विदेशी ताकतों के इशारे पर काम करने' के आरोपों के जवाब में दी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए उनकी बहस की चुनौती अब भी कायम है और वह किसी भी समय इस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।