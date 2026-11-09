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रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से की बात, किन मुद्दों पर हुई बातचीत?

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Mon, 09 Nov 2026 09:46 PM IST







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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच जारी संघर्ष से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर बातचीत हुई। ... और पढ़ें

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