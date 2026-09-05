त्रिशूर में खड़े ट्रक से टकराई कार: तमिलनाडु के आठ छात्रों की मौत; कैसे हुआ दर्दनाक हादसा?

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केरल के मध्य हिस्से में स्थित त्रिशूर जिले में शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इसमें आठ लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, मृतक पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के छात्र बताए जा रहे हैं।