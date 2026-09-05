त्रिशूर में खड़े ट्रक से टकराई कार: तमिलनाडु के आठ छात्रों की मौत; कैसे हुआ दर्दनाक हादसा?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, त्रिशूर Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 05 Sep 2026 04:54 AM IST
सार
केरल के त्रिशूर में आधी रात को तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार सवार आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तमिलनाडु नंबर की इस कार में सवार ये लोग कौन थे और हादसा कैसे हुआ? पढ़िए रिपोर्ट
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विस्तार
केरल के मध्य हिस्से में स्थित त्रिशूर जिले में शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इसमें आठ लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, मृतक पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के छात्र बताए जा रहे हैं।
हादसा कब और कैसे हुआ?
पुलिस के मुताबिक, हादसा शुक्रवार रात करीब 11:40 बजे हुआ। युवक जिस कार में सफर कर रहे थे, वह सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। यह हादसा यहां के पास कैपामंगलम इलाके के पनम्बिकुन्नु में हुआ। ट्रक राजमार्ग पर खड़ा था। टक्कर इतनी तेज थी कि कार में सवार सभी आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
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कार से शव कैसे निकाले गए?
स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। दमकल विभाग के कर्मचारियों और पुलिस ने भी इसमें मदद की। बचाव अभियान के दौरान सभी युवकों को कार से बाहर निकाला गया। पुलिस ने बताया कि सभी शवों को त्रिशूर मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में रखा गया है।
क्या सभी मृतक तमिलनाडु के छात्र थे?
हादसे में शामिल कार पर तमिलनाडु का नंबर दर्ज था। पुलिस ने बताया कि मरने वाले लोग तमिलनाडु के छात्र होने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक, कार गुरुवायूर की तरफ से कोडुंगल्लूर की ओर जा रही थी।
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हादसा कब और कैसे हुआ?
पुलिस के मुताबिक, हादसा शुक्रवार रात करीब 11:40 बजे हुआ। युवक जिस कार में सफर कर रहे थे, वह सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। यह हादसा यहां के पास कैपामंगलम इलाके के पनम्बिकुन्नु में हुआ। ट्रक राजमार्ग पर खड़ा था। टक्कर इतनी तेज थी कि कार में सवार सभी आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
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कार से शव कैसे निकाले गए?
स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। दमकल विभाग के कर्मचारियों और पुलिस ने भी इसमें मदद की। बचाव अभियान के दौरान सभी युवकों को कार से बाहर निकाला गया। पुलिस ने बताया कि सभी शवों को त्रिशूर मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में रखा गया है।
क्या सभी मृतक तमिलनाडु के छात्र थे?
हादसे में शामिल कार पर तमिलनाडु का नंबर दर्ज था। पुलिस ने बताया कि मरने वाले लोग तमिलनाडु के छात्र होने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक, कार गुरुवायूर की तरफ से कोडुंगल्लूर की ओर जा रही थी।