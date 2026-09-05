{"_id":"6a9b4c900efe886c090b2f4f","slug":"pocso-and-sc-st-act-charges-against-swatantra-bhardwaj-police-take-strict-action-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"स्वतंत्र भारद्वाज पर लगा पॉक्सो और SC\/ST एक्ट, पुलिस का सख्त एक्शन!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
स्वतंत्र भारद्वाज पर लगा पॉक्सो और SC/ST एक्ट, पुलिस का सख्त एक्शन!
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Sat, 05 Sep 2026 04:26 AM IST
Link Copied
जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक छात्र के पिता पर कथित जानलेवा हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में आरोपी बताए जा रहे इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई के साथ ही मामले की जांच ने नया मोड़ ले लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहले से दर्ज मुकदमे में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम यानी एससी/एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी हैं।
इसके अलावा, एक नाबालिग पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत एक अलग प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस अब इस मामले से जुड़े सभी आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक, नाबालिग से संबंधित शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।
नई दिल्ली जिला पुलिस ने शुक्रवार को स्वतंत्र भारद्वाज को बुलंदशहर से पकड़ा। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई, जब पुलिस ने कुछ ही घंटे पहले सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) को भरोसा दिलाया था कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी 72 घंटे के भीतर की जाएगी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया।
जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान हुई इस घटना के बाद से ही मामले को लेकर विवाद बना हुआ था। कथित हमले को लेकर शिकायत और उसके बाद सामने आई अन्य शिकायतों के आधार पर पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया है। अब जांच एजेंसियां घटना के दौरान मौजूद लोगों, उपलब्ध वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं।
पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है और आगे की कानूनी प्रक्रिया तथ्यों तथा जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ेगी। वहीं, मामले में पॉक्सो और एससी/एसटी एक्ट की धाराएं जुड़ने के बाद इसकी कानूनी गंभीरता भी बढ़ गई है। फिलहाल पुलिस का फोकस घटना की पूरी सच्चाई सामने लाने, शिकायतों की जांच करने और मामले से जुड़े सभी पक्षों के बयान दर्ज करने पर है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।