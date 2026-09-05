न्यूज डायरी: सीबीआई-ईडी पर बोले चिदंबरम, तोता कभी बन जाता है पिटबुल; फरवरी 2027 तक रहेगा अल नीनो का असर

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को और अधिकार तथा आजादी देने के विचार को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईडी को अगर और अधिकार दिए गए तो देश में भारी गड़बड़ी मच जाएगी। सीबीआई और ईडी ने अपने वैध अधिकार क्षेत्र से कहीं अधिक काम किया है। वे खुद ही कानून बन गए हैं। निगरानी की कमी के कारण पिंजरे में बंद तोता कभी-कभी पिटबुल बन जाता है। उन्होंने कहा कि सीबीआई में बेहतरीन अधिकारी होते हैं और राज्यों में बेहतर काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं। पता नहीं, वे केंद्र में आकर खराब अधिकारी क्यों बन जाते हैं।

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फरवरी 2027 तक रहेगा अल नीनो का असर

विश्व मौसम संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने चेतावनी दी है कि अल नीनो फरवरी 2027 तक सक्रिय रह सकता है। इससे भारत में तापमान बढ़ने और मानसूनी बारिश कम होने के आसार हैं। मौसम विभाग (आईएमडी) के मुताबिक अल नीनो के प्रभाव से अगस्त में बारिश 16% कम रही और यह रिकॉर्ड सबसे गर्म अगस्त रहा। सितंबर में बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। जलवायु विशेषज्ञों का कहना है कि इससे उत्तर भारत में सर्दियों का मौसम छोटा हो सकता है और रबी की फसलों पर गर्मी का संकट बढ़ सकता है।