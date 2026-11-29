शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने परिसीमन विधेयक को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं से अपने रुख पर दोबारा विचार करने की अपील की है। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से कहा कि वे देशहित को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करें।

राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब इन नेताओं ने शरद पवार की पार्टी को तोड़ा और उनके परिवार में फूट डाली, तब क्या यह देशहित में था? उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन विधेयक लोकतंत्र को बांधने और उसे अपने नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से लाया गया है। राउत ने कहा कि उनकी पार्टी शरद पवार और एमके स्टालिन से अपील करेगी कि वे राष्ट्रीय हित में अपने रुख पर फिर से विचार करें।

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संजय राउत ने अपने बयान में सांसदों की खरीद-फरोख्त का आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा किया कि एक-एक सांसद को खरीदने और क्रॉस वोटिंग कराने के लिए 150-150 करोड़ रुपये की बोली लगाई गई है। राउत ने कहा कि सांसदों की कीमत 150 करोड़ रुपये तक लगाई जा रही है।