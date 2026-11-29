तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा नेता अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। उन्होंने आग्रह किया है कि एनसीपीआई में विलय का दावा करने वाले 20 सांसदों को आगामी संसद बैठकों में मतदान की अनुमति न दी जाए। उन्होंने कहा कि इन सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई अभी लंबित पड़ी है।

अभिषेक बनर्जी ने 28 नवंबर को लिखे पत्र में कहा कि इन 20 सदस्यों को विशेष सत्र के दौरान मतदान में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से लंबित कार्रवाई प्रभावित हो सकती है। उन्होंने इन 20 सांसदों को दी गई अलग बैठने की व्यवस्था की भी तत्काल समीक्षा करने की मांग उठाई है।

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अलग बैठने की व्यवस्था और अयोग्यता याचिका का क्या है मामला?

अभिषेक बनर्जी ने बताया कि ये सभी 20 सदस्य ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए थे। इन सांसदों ने एनसीपीआई में विलय का दावा किया है और सदन में उन्हें अलग बैठने की जगह दी गई है। इन सभी 20 सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं 19 जून 2026 को सौंपी गई थीं जो अभी तक लंबित हैं। आधिकारिक लोकसभा वेबसाइट पर एआईटीसी की ताकत अभी भी 28 सदस्यों की दिखाई जा रही है। इस सूची में वे सदस्य भी शामिल हैं जिन्होंने एनसीपीआई में विलय का दावा किया है।

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संविधान की दसवीं अनुसूची और दलबदल कानून क्या कहता है?

संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार कोई भी चुना हुआ सदस्य उसी राजनीतिक दल का माना जाता है जिसके टिकट पर वह चुनाव लड़ता है। अभिषेक बनर्जी ने तर्क दिया कि दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ चार के तहत अयोग्यता से सुरक्षा तभी मिलती है जब मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य दल में विलय होता है। इस मामले में एआईटीसी ने एनसीपीआई के साथ कोई विलय नहीं किया है। इन 20 सांसदों के खिलाफ दलबदल के नियमों के तहत 19 जून को याचिकाएं दी गई थीं।

संसद सत्र में क्या विधेयक पेश होने वाले हैं?

तृणमूल कांग्रेस ने अपनी चिंता जताई है कि अयोग्यता याचिकाओं का फैसला न होने से संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के दौरान इन सांसदों के वोट गिने जा सकते हैं। सरकार को इस विधेयक को पास कराने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है। इस मुद्दे को अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया था। घटनाक्रम से एक दिन पहले तृणमूल कांग्रेस ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया था। पार्टी ने सभी सांसदों को 30 नवंबर से चार दिसंबर तक सदन में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने को कहा है। सरकार 30 नवंबर को लोकसभा में तीन नए विधेयक पेश करने जा रही है।