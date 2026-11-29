देश में परिसीमन को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो रही है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की अगली रणनीति पर सबकी नजरें हैं। सवाल है कि क्या ओवैसी केंद्र सरकार के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों के साथ खड़े होंगे या मुस्लिम, OBC और अन्य पिछड़े समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सुरक्षा के लिए अलग रास्ता अपनाएंगे?

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एआईएमआईएम ने परिसीमन के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, लेकिन अब ओवैसी को इस विरोध को ठोस राजनीतिक और संसदीय रणनीति में बदलना होगा। उनकी भूमिका इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि विपक्षी दलों के बीच सरकार के संशोधित प्रस्ताव को लेकर पूरी सहमति नहीं बन पाई है।ओवैसी लगातार कहते रहे हैं कि परिसीमन का असर सिर्फ लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ने तक सीमित नहीं है। इससे देश के संघीय ढांचे और अलग-अलग समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर भी असर पड़ सकता है। उनका जोर इस बात पर है कि निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के दौरान मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे वंचित समुदायों की राजनीतिक आवाज कमजोर नहीं होनी चाहिए। किसी भी बदलाव में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है।केंद्र सरकार के संशोधित प्रस्ताव में संसद की सदस्य संख्या बढ़ाने के साथ राज्यों के मौजूदा आनुपातिक प्रतिनिधित्व को बनाए रखने की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि इस प्रस्ताव से उन राज्यों की चिंताओं का समाधान होगा, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया है। हालांकि, इस प्रस्ताव ने परिसीमन को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। ओवैसी के सामने अब यह चुनौती है कि वे अपनी आपत्तियों को संसद में किस तरह उठाते हैं और किन संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग करते हैं।परिसीमन के मुद्दे पर विपक्षी दलों के बीच भी अलग-अलग राय सामने आई है। कई दलों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इसका विरोध किस तरह किया जाए, इस पर मतभेद भी हैं। ऐसे में ओवैसी के सामने दो रास्ते हो सकते हैं। पहला, वे इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर सरकार के प्रस्ताव का विरोध करें। दूसरा, वे अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाए रखते हुए प्रस्ताव में जरूरी बदलाव और सुरक्षा उपायों की मांग करें।ओवैसी महिला आरक्षण के सिद्धांत का समर्थन करते हुए मुस्लिम महिलाओं, ओबीसी और दूसरे कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के लिए सुरक्षा उपायों की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा परिसीमन आयोग की संरचना और कामकाज में बदलाव, निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और वंचित वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे भी अहम हो सकते हैं। परिसीमन की प्रक्रिया में आयोग की भूमिका और उसके फैसलों को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी ओवैसी की संभावित रणनीति का हिस्सा हो सकता है।ओवैसी के लिए यह मुद्दा सिर्फ सरकार के प्रस्ताव का समर्थन या विरोध करने तक सीमित नहीं है। उन्हें मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ी चिंताओं के साथ संघवाद, चुनावी समानता और लोकतांत्रिक भागीदारी जैसे बड़े संवैधानिक सवालों पर भी अपना पक्ष रखना होगा।