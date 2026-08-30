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असम में मिनीबस-ट्रक की भीषण टक्कर: हादसे में महिला समेत चार लोगों की मौत; सात घायलों का अस्पताल में इलाज जारी

Sun, 30 Aug 2026 10:47 PM IST
पवन पांडेय पीटीआई, गुवाहाटी
पीटीआई, गुवाहाटी Published by: पवन पांडेय Updated Sun, 30 Aug 2026 10:47 PM IST
सार

असम के कामरूप में रविवार शाम मिनीबस और ट्रक की आमने-सामने हुई टक्कर में महिला समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार हादसा सोनापुर के पास टेटेलिया में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर हुआ। बस यात्रियों को लेकर गुवाहाटी की ओर जा रही थी, जबकि ट्रक विपरीत दिशा में आ रहा था।

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Road Accident: Four killed, 7 injured in minibus-truck collision in Assam, News in Hindi
दुर्घटना। (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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असम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले में रविवार शाम एक मिनीबस और ट्रक की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर में महिला समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार, हादसा सोनापुर के पास टेटेलिया में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर शाम के समय हुआ।
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गुवाहाटी पुलिस के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) सफीकुल हुसैन ने बताया कि मिनीबस यात्रियों को लेकर गुवाहाटी की ओर जा रही थी, जबकि ट्रक विपरीत दिशा से आ रहा था। हुसैन के मुताबिक, 'चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और यात्री वाहन ट्रक से जा टकराया'। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मिनीबस में सवार चार लोगों की मौके पर ही या हादसे के बाद मौत हो गई। मृतकों में एक महिला भी शामिल है।
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इस हादसे में घायल हुए सात लोगों को तत्काल सोनापुर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सभी सात घायलों को बेहतर इलाज के लिए गौहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) रेफर कर दिया गया। घायलों की स्थिति के बारे में फिलहाल पुलिस ने विस्तृत जानकारी नहीं दी है। हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के सड़क पर होने और राहत एवं बचाव कार्य के चलते हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस के अनुसार, सड़क पर सैकड़ों वाहन फंस गए, जिससे इलाके में भारी जाम की स्थिति पैदा हो गई।

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यातायात व्यवस्था सामान्य करने और सड़क से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित करने और फंसे वाहनों की आवाजाही बहाल करने का प्रयास शुरू किया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। शुरुआती जानकारी में मिनीबस चालक के नियंत्रण खोने की बात सामने आई है। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
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