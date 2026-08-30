असम में मिनीबस-ट्रक की भीषण टक्कर: हादसे में महिला समेत चार लोगों की मौत; सात घायलों का अस्पताल में इलाज जारी

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असम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले में रविवार शाम एक मिनीबस और ट्रक की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर में महिला समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार, हादसा सोनापुर के पास टेटेलिया में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर शाम के समय हुआ।