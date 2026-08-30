सुप्रीम कोर्ट: लुटियंस दिल्ली में बिना पुलिस की अनुमति नहीं निकल सकेगा जुलूस? शीर्ष अदालत में दायर हुई याचिका

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राष्ट्रीय राजधानी के बेहद संवेदनशील इलाके लुटियंस दिल्ली में किसी भी बड़े जुलूस या प्रदर्शन से पहले पुलिस की अनुमति अनिवार्य करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह याचिका ऐसे समय में दाखिल हुई है, जब कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने 5 सितंबर को दिल्ली में विरोध मार्च निकालने का एलान किया है।