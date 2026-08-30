सीजेपी: अभिजीत दीपके का भाजपा पर हमला; कहा- उन्हें लगता है वह आरएसएस से बड़ी है, मोहन भागवत की बात सुननी चाहिए

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भाजपा पर अभिजीत दीपके ने लगाए आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 12 साल से सत्ता में रहने और कई सरकारी एजेंसियों के नियंत्रण में होने के कारण भाजपा को लगने लगा है कि वह आरएसएस से बड़ी हो गई है। दीपके ने कहा कि भाजपा सत्ता में आरएसएस के समर्थन और संगठन की वजह से आई है, इसलिए उसे संघ के विचारों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। विज्ञापन



(ये खबर अपडेट की जा रही है) उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 12 साल से सत्ता में रहने और कई सरकारी एजेंसियों के नियंत्रण में होने के कारण भाजपा को लगने लगा है कि वह आरएसएस से बड़ी हो गई है। दीपके ने कहा कि भाजपा सत्ता में आरएसएस के समर्थन और संगठन की वजह से आई है, इसलिए उसे संघ के विचारों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।(ये खबर अपडेट की जा रही है)

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता अभिजीत दीपके ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को लगता है कि वह अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से बड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा को संघ प्रमुख मोहन भागवत की बातों पर ध्यान देना चाहिए। अभिजीत दीपके ने यह बात मोहन भागवत के उस बयान को लेकर कही, जिसमें संघ प्रमुख ने न्यूयॉर्क में कहा था कि अगर कोई हिंदू यह सोचता है कि भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए, तो वह हिंदू नहीं रहेगा। दीपके ने कहा कि वह शुरुआत से ही कहते रहे हैं कि भाजपा को मोहन भागवत की बात सुननी चाहिए।