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The IMD has issued a high alert for torrential rain across 25 states in the country, including Delhi, UP, and
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दिल्ली, UP, बिहार समेत देश के 25 राज्यों में IMD ने जारी किया मूसलाधार बारिश का हाई अलर्ट
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Sun, 13 Sep 2026 07:30 AM IST
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देश में मानसून की सक्रियता के बीच मौसम विभाग ने 13 सितंबर को कई राज्यों के लिए खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु समेत 25 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की स्थिति बन सकती है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं की रफ्तार करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की चेतावनी दी गई है।
उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लगातार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव, सड़कों पर पानी और यातायात प्रभावित होने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम खराब रहने की संभावना है। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग के स्थानीय अपडेट पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जाती है।
पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में तेज हवाओं और बारिश का असर कृषि गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। तेज हवा के कारण खड़ी फसलों को नुकसान होने के साथ पेड़-पौधों और कमजोर ढांचों को भी क्षति पहुंचने की आशंका रहती है। बिजली के खंभों और अन्य खुले ढांचों के आसपास सावधानी बरतना जरूरी होगा। किसानों को भी स्थानीय मौसम चेतावनियों के अनुसार अपनी फसलों और कृषि गतिविधियों की योजना बनाने की जरूरत है।
पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बारिश के साथ भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के दौरान सड़कें बंद होने, पत्थर गिरने और यात्रा प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है। यात्रियों को मौसम की स्थिति और स्थानीय प्रशासन की सलाह की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की जरूरत है।
पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा भी बना रह सकता है। खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचना जरूरी है। मौसम खराब होने पर सुरक्षित इमारत के अंदर रहना सबसे बेहतर विकल्प है।
कुल मिलाकर 13 सितंबर को देश के बड़े हिस्से में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। भारी बारिश के साथ तेज हवाएं, आकाशीय बिजली और पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड जैसी मौसमी घटनाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं। इसलिए संबंधित राज्यों के लोगों को मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों को गंभीरता से लेने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है।
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