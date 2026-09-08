महाराष्ट्र: धर्म परिवर्तन और फिर दुष्कर्म, 15 साल बाद आरोपी को मिली कठोर सजा, क्या है पूरा मामला?

ठाणे के कल्याण की विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत ने 2011 में 15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म और धर्म परविर्तन के मामले में अजहर उर्फ बदू मुश्ताक कुरैशी को 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। अदालत ने माना कि नाबालिग होने के कारण पीड़िता का धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से किया गया कदम नहीं माना जा सकता। हालांकि, अपनी इच्छा से लखनऊ जाने के कारण आरोपी को अपहरण के आरोप से बरी कर दिया गया।

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