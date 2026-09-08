फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Religious conversion followed by exploitation accused receives punishment after 15 years in Thane Maharashtra

महाराष्ट्र: धर्म परिवर्तन और फिर दुष्कर्म, 15 साल बाद आरोपी को मिली कठोर सजा, क्या है पूरा मामला?

Tue, 08 Sep 2026 10:27 AM IST
प्रशांत तिवारी पीटीआई, ठाणे
पीटीआई, ठाणे Published by: प्रशांत तिवारी Updated Tue, 08 Sep 2026 10:27 AM IST
सार

ठाणे के कल्याण की एक विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत ने 2011 में 15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. पी. मुले ने सोमवार को यह फैसला सुनाया।

विज्ञापन
Religious conversion followed by exploitation accused receives punishment after 15 years in Thane Maharashtra
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ठाणे के कल्याण की विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत ने 2011 में 15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म और धर्म परविर्तन के मामले में अजहर उर्फ बदू मुश्ताक कुरैशी को 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। अदालत ने माना कि नाबालिग होने के कारण पीड़िता का धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से किया गया कदम नहीं माना जा सकता। हालांकि, अपनी इच्छा से लखनऊ जाने के कारण आरोपी को अपहरण के आरोप से बरी कर दिया गया।

विज्ञापन


नाबालिग उम्र में धर्म परिवर्तन को कोर्ट ने नहीं माना स्वेच्छा
फैसले में अदालत ने कहा कि आरोपी के साथ जाने के दौरान पीड़िता ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि जब पीड़िता ने इस्लाम धर्म अपनाया और आरोपी के साथ चली गई, उस समय वह नाबालिग थी। इसलिए धर्म परिवर्तन से जुड़ी रस्मों में उसकी भागीदारी को उसकी स्वतंत्र इच्छा से किया गया कदम नहीं माना जा सकता।
विज्ञापन


अपहरण के आरोप से आरोपी बरी
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली की रहने वाली पीड़िता अपनी इच्छा से आरोपी अजहर उर्फ बदू मुश्ताक कुरैशी (39) के साथ लखनऊ गई थी। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी को अपहरण के आरोपों से बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


अलग नाम से टिकट खरीदना बना आरोपी के खिलाफ अहम सबूत
हालांकि, अदालत ने कहा कि अलग नाम से टिकट खरीदना आरोपी की पहले से सोची-समझी गलत नीयत की ओर इशारा करता है। कोर्ट ने माना कि उपलब्ध सबूतों से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी ने पहले से साजिश रची थी और उसका उद्देश्य केवल पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाना था।

18 साल से कम उम्र की लड़की से संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया। इसमें कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाने वाला व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 के तहत दुष्कर्म का दोषी ठहराया जा सकता है। यह स्थिति तब भी लागू होती है, जब पीड़िता उसकी पत्नी हो और उसकी उम्र 15 से 18 साल के बीच हो।

पत्नी होने का हवाला देकर आरोपी नहीं बच सकता
अदालत ने कहा कि आरोपी IPC की धारा 375 के अपवाद 2 का सहारा लेकर सजा से नहीं बच सकता। इस प्रावधान के तहत 15 साल से कम उम्र की न होने वाली पत्नी के साथ पति द्वारा बनाए गए यौन संबंध को उस समय दुष्कर्म नहीं माना जाता था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में आरोपी को इस अपवाद का लाभ नहीं दिया जा सकता।

जेल में बिताई अवधि को सजा में दी गई छूट
अदालत ने आरोपी को 5 फरवरी से 12 सितंबर 2012 तक जेल में बिताई गई अवधि का लाभ सजा में देने का आदेश दिया। यह अवधि मुकदमे की सुनवाई शुरू होने से पहले हिरासत में बिताया गया समय था।


ये भी पढ़ें: 'मैं मरना पसंद करूंगा, डरपोक नहीं हूं': फांसी की 23 सजा सुनाने वाले जज ने क्यों कही ये बात; इन मामलों में सुनाया फैसला

पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए DLSA को मामला भेजा
अदालत ने पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए मामले को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA) के पास भेजने की भी सिफारिश की है। अतिरिक्त लोक अभियोजक सचिन कुलकर्णी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने पीड़िता समेत कुल सात गवाहों से पूछताछ की।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed