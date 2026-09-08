इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी 87वीं बैठक: करण राजेंद्र दर्डा आईएनएस अध्यक्ष बने, तन्मय माहेश्वरी डिप्टी प्रेसिडेंट

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मैरी पॉल सोसाइटी की महासचिव पद पर बरकरार

नवगठित आईएनएस की कार्यकारी समिति में 41 सदस्य शामिल हैं। वनिता के हर्षा मैथ्यू को वाइस प्रेसिडेंट और गृहशोभिका के अनंत नाथ को मानद कोषाध्यक्ष चुना गया है। मैरी पॉल सोसाइटी की महासचिव के पद पर बनी रहेंगी। दर्डा सन्मार्ग के विवेक गुप्ता का स्थान लेंगे। विज्ञापन



तीन दशकों के बाद लोकमत समूह के पास अध्यक्षता

करण दर्डा के चयन के साथ लगभग तीन दशकों बाद आईएनएस का प्रेसिडेंट पद पुनः लोकमत समूह के पास लौटा है। इससे पहले 1997-98 में लोकमत के चेयरमैन विजय दर्डा इस पद पर रहे थे। आईएनएस देश में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशकों का शीर्ष निकाय है। नवगठित आईएनएस की कार्यकारी समिति में 41 सदस्य शामिल हैं। वनिता के हर्षा मैथ्यू को वाइस प्रेसिडेंट और गृहशोभिका के अनंत नाथ को मानद कोषाध्यक्ष चुना गया है। मैरी पॉल सोसाइटी की महासचिव के पद पर बनी रहेंगी। दर्डा सन्मार्ग के विवेक गुप्ता का स्थान लेंगे।करण दर्डा के चयन के साथ लगभग तीन दशकों बाद आईएनएस का प्रेसिडेंट पद पुनः लोकमत समूह के पास लौटा है। इससे पहले 1997-98 में लोकमत के चेयरमैन विजय दर्डा इस पद पर रहे थे। आईएनएस देश में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशकों का शीर्ष निकाय है।

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समाचार पत्र और पत्रिकाओं की शीर्ष संस्था इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (आईएनएस) के 2026-27 के चुनाव में लोकमत मीडिया समूह के करण राजेंद्र दर्डा को प्रेसिडेंट और अमर उजाला के तन्मय माहेश्वरी को डिप्टी प्रेसिडेंट चुना गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई आईएनएस की 87वीं वार्षिक आम बैठक में उनके चुनाव की घोषणा की गई।