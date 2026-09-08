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महाराष्ट्र: गोंदिया-बालाघाट मार्ग पर हादसा, ट्रक-पिकअप की टक्कर में तीन लोगों की मौत, 11 घायल

Tue, 08 Sep 2026 10:00 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 08 Sep 2026 10:00 AM IST
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महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला
महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। गोंदिया-बालाघाट मार्ग पर नागरा इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप वाहन की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में पिकअप में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुए सभी लोग मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के रहने वाले हैं। ये सभी मजदूर काम के सिलसिले में हैदराबाद जा रहे थे। इसी दौरान सोमवार और मंगलवार की मध्य रात्रि में नागरा परिसर में ये हादसा हो गया।
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हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और ग्रामीण पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। वाहन में फंसे घायलों को बाहर निकालकर तुरंत गोंदिया के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कुछ घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है।
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पत्नी को मनाने 200 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा दिव्यांग पति
नांदेड़ में 40 साल का दिव्यांग पति फिल्मी अंदाज में रूठी पत्नी को मनाने के लिए 200 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पत्नी झगड़े के बाद घर छोड़कर मायके चली गई थी। यह दंपती मूक- बधिर है। सुबह करीब आठ बजे मुखेड तहसील के बेटमोगारा का रहने वाला शादुल शेख लोहा बस स्टैंड के पास मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसने ससुराल वालों से पत्नी को वापस भेजने और उनकी शादी बचाने की अपील करते हुए बड़ा बैनर लहराया।
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