{"_id":"6a9f94087e4a04e7f50f7acd","slug":"sharp-drop-in-sugar-prices-find-out-the-rates-in-your-city-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"चीनी के भाव में आई बड़ी गिरावट, जानिए आपके शहर में क्या है रेट?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

चीनी के दामों में तेजी के बाद अब गिरावट का दौर शुरू हो गया है। एक्स-मिल कीमतें फिर करीब 44-45 रुपये प्रति किलो पर आ गई हैं, जबकि लखनऊ, कानपुर और मेरठ के थोक व फुटकर बाजार में भी राहत देखने को मिल रही है। सरकार की स्टॉक सीमा और 10 लाख टन चीनी आयात के फैसले से सप्लाई बढ़ी है। हालांकि पुराना महंगा स्टॉक होने के कारण खुदरा कीमतों में गिरावट अभी सीमित है। जानकारों के मुताबिक अगले 7-10 दिनों में सस्ती चीनी का असर बाजार में और दिख सकता है।

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