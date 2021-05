आरबीआई का खुलासा: बैंकों में मार्च तक पांच लाख करोड़ की लोन धोखाधड़ी

{"_id":"60ac11826785483cc167ccc0","slug":"rbi-revealed-loan-fraud-of-five-lakh-crores-in-banks-till-march","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u0906\u0930\u092c\u0940\u0906\u0908 \u0915\u093e \u0916\u0941\u0932\u093e\u0938\u093e: \u092c\u0948\u0902\u0915\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u093e\u0930\u094d\u091a \u0924\u0915 \u092a\u093e\u0902\u091a\u00a0\u0932\u093e\u0916 \u0915\u0930\u094b\u0921\u093c\u00a0\u0915\u0940 \u0932\u094b\u0928 \u0927\u094b\u0916\u093e\u0927\u0921\u093c\u0940","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

अमर उजाला ब्यूरो/ एजेंसी, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Tue, 25 May 2021 02:20 AM IST