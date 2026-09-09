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तमिलनाडु में गठबंधन का एलान: CM विजय की अगुवाई में बना 'सेक्युलर, सोशल जस्टिस, विक्ट्री फ्रंट'; उपचुनाव लड़ेगा

Wed, 09 Sep 2026 06:35 PM IST
राहुल कुमार पीटीआई, चेन्नई।
पीटीआई, चेन्नई। Published by: राहुल कुमार Updated Wed, 09 Sep 2026 06:35 PM IST
सार

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की अगुवाई में सहयोगी दलों ने नए गठबंधन का नाम रखा है। टीएनसीसी अध्यक्ष बी. मणिकम टैगोर ने कहा कि गठबंधन राज्य के अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा और आगामी उपचुनावों में भी मैदान में उतरेगा।

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Vijay-Led TVK Alliance Named ‘Secular, Social Justice, Victory Front’: Sources
तमिलनाडु में गठबंधन का एलान - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
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तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल से जुड़े गठबंधन ने बुधवार को अपनी राजनीतिक पहचान को नया नाम दे दिया। मुख्यमंत्री और टीवीके अध्यक्ष सी. जोसेफ विजय की अगुवाई में हुई सहयोगी दलों की बैठक में गठबंधन का नाम रखा गया। बैठक के बाद तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बी. मणिकम टैगोर ने कहा कि मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व में एक नया गठबंधन तैयार हुआ है। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन में राज्य के अधिकारों के लिए लड़ने वाले सभी दलों को साथ लाया गया है।

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गठबंधन का नाम क्या रखा गया?

बैठक के बाद मणिकम टैगोर ने बताया कि गठबंधन को 'सेक्युलर, सोशल जस्टिस, विक्ट्री फ्रंट' नाम दिया गया है। उनके मुताबिक नाम में ही इस गठबंधन के मूल विचार और राजनीतिक एजेंडे की झलक मिलती है। टैगोर ने कहा कि राज्य के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले सभी दल इस गठबंधन का हिस्सा हैं। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व में गठित नया राजनीतिक मोर्चा बताया।

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क्या उपचुनाव भी लड़ेगा गठबंधन?

टीएनसीसी अध्यक्ष बी. मणिकम टैगोर ने स्पष्ट किया कि नया गठबंधन आगामी उपचुनावों में भी मैदान में उतरेगा। हालांकि, बयान में उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों या सीटों को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। गठबंधन के औपचारिक नामकरण के बाद अब तमिलनाडु की राजनीति में इसके विस्तार और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज होने की संभावना है।

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विजय के नेतृत्व में सहयोगी दल एकजुट

बुधवार की बैठक को गठबंधन के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बैठक में सहयोगी दलों ने मुख्यमंत्री और टीवीके अध्यक्ष सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व में आगे बढ़ने पर जोर दिया। गठबंधन के नाम में 'सेक्युलर' और 'सोशल जस्टिस' जैसे मुद्दों को प्रमुखता दिए जाने से इसके राजनीतिक एजेंडे का संकेत भी मिलता है। टैगोर ने कहा कि राज्य के हित और अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले दल इस मंच के साथ हैं।

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