पश्चिम बंगाल: छात्रों ने प्रधानाध्यापक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, धक्का लगने से सिर पर लगी चोट; जानें पूरा मामला

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को छात्रों से बचकर भागते और फिर जमीन पर गिरते देखा जा सकता है।जानकारी के मुताबकि मामला शिक्षक दिवस का है। जलपाईगुड़ी जिला स्कूल में शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष भोजन की व्यवस्था की गई थी। दसवीं कक्षा के कुछ छात्रों को भोजन नहीं मिलने को लेकर विवाद शुरू हुआ। छात्रों का आरोप है कि भोजन स्थल पर पहुंचने पर प्रधानाध्यापक ने कुछ विद्यार्थियों के साथ मारपीट की। इसके बाद छात्र भड़क गए और प्रधानाध्यापक को घेरकर पीटना शुरू कर दिया।स्थिति बिगड़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल प्रधानाध्यापक को अस्पताल ले जाने की कोशिश की। छात्रों ने पुलिस का रास्ता भी रोक दिया। बाद में पुलिस ने किसी तरह प्रधानाध्यापक को वहां से निकाला और अस्पताल पहुंचाया।घटना के बाद स्कूल परिसर में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। छात्रों ने स्कूल में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था को लेकर भी आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। घटना ने स्कूलों में अनुशासन और शिक्षकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।