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पढ़ें 9 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Wed, 09 Sep 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 9 September 2026

लाइव अपडेट

01:30 AM, 09-Sep-2026

Shahjahanpur News: बारिश में कच्चा मकान गिरने से बालक घायल

Boy injured after mud house collapses in the rain
खुटार। बारिश से गांव तुलापुर निवासी सतेंद्र कुमार का कच्चा मकान ढह गया। मलबे में दबकर उनका 12 वर्षीय पुत्र निहाल घायल हो गया, साथ ही घरेलू सामान भी नष्ट हो गया। और पढ़ें
01:29 AM, 09-Sep-2026

Bijnor News: चमक गए चौराहे, सड़कें बयां कर रही बदहाली

The intersections are shining, the roads are telling the story of their plight.
The intersections are shining, the roads are telling the story of their plight. और पढ़ें
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01:29 AM, 09-Sep-2026

Hamirpur (Himachal) News: जाहू में 10 से होगी अंडर-19 छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता

Under-19 girls' sports competition to be held in Jahu from the 10th.
Under-19 girls' sports competition to be held in Jahu from the 10th. और पढ़ें
01:29 AM, 09-Sep-2026

Kangra News: रोटरी क्लब ने डॉ. जोगिंद्र को किया सम्मानित

विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब धर्मशाला ने शिक्षा एवं साक्षरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डाइट कांगड़ा के प्रवक्ता डॉ. जोगिंदर सिंह को सम्मानित किया। और पढ़ें
01:29 AM, 09-Sep-2026

Yamuna Nagar News: सेल का अधिकारी बनकर 16.55 लाख ठगने का आरोपी गिरफ्तार

खुद को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का वरिष्ठ अधिकारी बताकर हरियाणा प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जेके बिहानी से 16.55 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को थाना सदर यमुनानगर पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। और पढ़ें
01:29 AM, 09-Sep-2026

Panchkula News: सिविल अस्पताल में टोकन सिस्टम एचआईएमएस से जुड़ेगा

Token system at Civil Hospital to be linked with HIMS. और पढ़ें
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01:29 AM, 09-Sep-2026

ईवीएम गड़बड़ हुई तो जनता खुद करेगी फैसला : राहुल

If EVMs malfunction, the public will decide for itself: Rahul
ईवीएम गड़बड़ हुई तो जनता खुद करेगी फैसला : राहुल और पढ़ें
01:28 AM, 09-Sep-2026

Panchkula News: सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 35वें दिन भी जारी, पूर्व विधायक पहुंचे धरनास्थल

Sanitation workers' strike continues for the 35th day; former MLA visits the protest site. और पढ़ें
01:28 AM, 09-Sep-2026

Mathura News: हड़ताल खत्म होते ही कूड़ा उठाने निकले वाहन

मथुरा समाचार और पढ़ें
01:28 AM, 09-Sep-2026

दिल्ली नहीं, गुजरात में होगा 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह: उद्धव ने सरकार पर साधा निशाना; क्या कहा?

दिल्ली नहीं, गुजरात में होगा 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह: उद्धव ने सरकार पर साधा निशाना; क्या कहा? और पढ़ें
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