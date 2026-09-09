{"_id":"6aa0f9114b94ad59dd0c9260","slug":"uttar-pradesh-election-2027-barabanki-zaidpur-assembly-seat-history-bjp-sp-bsp-congress-political-equation-2026-09-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सीट का समीकरण: चार में से तीन चुनाव सपा तो एक रहा भाजपा के नाम, ऐसा है जैदपुर विधानसभा का चुनावी इतिहास","category":{"title":"Election","title_hn":"चुनाव","slug":"election"}}

विज्ञापन



पहले जानते हैं जैदपुर विधानसभा सीट के बारे में

उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक जिला बाराबंकी है। जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें- कुर्सी, रामनगर, बाराबंकी, जैदपुर, दरियाबाद और हैदरगढ़ शामिल हैं। 'सीट का समीकरण' की आज की कड़ी में हम जैदपुर विधानसभा सीट की बात करेंगे। बाराबंकी जिले की जैदपुर विधानसभा सीट साल 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। यहां पहला चुनाव 2012 में हुआ था। यहां के पहले विधायक रामगोपाल बने थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। विज्ञापन उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लेकर अभी से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों मतदाताओं को लुभाने में लग गए हैं। राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी चुनावी सरगर्मी के बीच, हम आपको उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा सीट के इतिहास, सामाजिक ताने-बाने और उसके राजनीतिक परिदृश्य के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। इसी कड़ी में आज चर्चा बाराबंकी जिले की जैदपुर विधानसभा सीट की। आइए, जानते हैं इस सीट का पूरा सियासी गणित और इतिहास।

जैदपुर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण

जैदपुर विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो कुल मतदाताओं में सबसे बड़ी और निर्णायक हिस्सेदारी मुस्लिम और कुर्मी मतदाताओं की है। इस क्षेत्र में करीब 18% कुर्मी और लगभग 18% मुस्लिम मतदाता हैं, जो चुनाव नतीजों को तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। क्षेत्र में रावत समाज की भी बड़ी आबादी है, जिनकी संख्या लगभग 18% है। इसके अलावा यादव समाज के करीब 14% और गौतम समाज के लगभग 10% मतदाता हैं। इसके साथ ही सवर्ण समुदाय के करीब 9% और अन्य पिछड़ा वर्ग के करीब 9% मतदाता भी चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। बाकी बचे मतदाता अन्य समाज से आते हैं।

जैदपुर विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास

2012: सपा ने जीत के साथ की शुरुआत

जैदपुर के पहले यानी कि साल 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) के रामगोपाल विजयी हुए। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के वेद प्रकाश रावत को 23,041 वोटों के अंतर से हराया। चुनाव में रामगोपाल को 76,869 वोट मिले, जबकि वेद प्रकाश रावत को 53,828 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के बैजनाथ रावत 52,010 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे।

विज्ञापन

2017 में भाजपा ने मारी बाजी

2012 के बाद उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव हुए। इन चुनाव में बाराबंकी जिले की जैदपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उपेंद्र सिंह विजयी हुए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तनुज पुनिया को 29,181 वोटों के अंतर से हराया। चुनाव में उपेंद्र सिंह को 1,11,064 वोट मिले, जबकि तनुज पुनिया को 81,883 वोट मिले। वहीं बहुजन समाज पार्टी की कुमारी मीता गौतम 48,095 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहीं।



2019 के उपचुनाव में क्या हुआ?

उत्तर प्रदेश की जैदपुर विधानसभा सीट पर साल 2019 में उपचुनाव हुआ था। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी के उपेंद्र सिंह रावत विधायक चुने गए थे। इसके बाद मई 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें बाराबंकी सीट से मैदान में उतारा, जहां जीत दर्ज कर वे सांसद बने। सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने जैदपुर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण अक्टूबर 2019 में यहां उपचुनाव कराया गया। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गौरव कुमार रावत विजयी हुए।