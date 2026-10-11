क्या सांसद होने की भी कोई अहमियत नहीं रही?: जॉन ब्रिटास ने दिल्ली पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, मारपीट का दावा

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दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर सीपीआई एम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने रविवार को गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के बुलाए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जाते समय दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने उनके साथ बुरी तरह बदसलूकी की। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हांफते हुए ब्रिटास ने दावा किया कि सीआरपीएफ के जवान उन्हें जबरदस्ती पास खड़ी पुलिस बस में ले गए और सीट पर धकेल दिया, जबकि वह लगातार उनसे कह रहे थे कि उन्हें न छुएं और वह सांसद हैं।