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लोकसभा में परिसीमन (Delimitation) और महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार की प्रस्तावित योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करना चाहती है और इसके लिए महिला आरक्षण को आधार बनाया जा रहा है। राहुल गांधी के अनुसार, महिला आरक्षण विधेयक पहले ही संसद से पारित हो चुका है और इसे लागू करने के लिए परिसीमन को अनिवार्य शर्त बनाना उचित नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर लोकसभा में 850 सीटें करने की जरूरत क्यों है और इस संख्या के पीछे सरकार की मंशा क्या है? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि परिसीमन की प्रक्रिया का इस्तेमाल देश के चुनावी नक्शे में बड़े बदलाव करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने असम और जम्मू-कश्मीर का उदाहरण देते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में पहले भी परिसीमन को लेकर विवाद और राजनीतिक चर्चाएं हुई हैं।



राहुल गांधी ने आशंका जताई कि यदि लोकसभा की सीटों का पुनर्गठन सरकार की योजना के अनुसार होता है, तो इससे देश के अलग-अलग राज्यों और समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है। उनका आरोप है कि परिसीमन के जरिए भाजपा उन क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व कमजोर कर सकती है, जहां उसे राजनीतिक समर्थन कम मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव से विपक्षी नेताओं और राजनीतिक दलों को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि, ये राहुल गांधी द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं, जिनका मूल्यांकन परिसीमन की वास्तविक प्रक्रिया, संवैधानिक प्रावधानों और प्रस्तावित विधेयक के आधार पर किया जाना चाहिए।



इसी बयान के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण दिलाना है और सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। प्रसाद के मुताबिक, कई राजनीतिक दलों ने भी महिला आरक्षण का समर्थन करने का वादा किया है और सरकार को भरोसा है कि गृह मंत्री द्वारा व्यक्त की गई उम्मीद के अनुसार विधेयक पारित होगा। राहुल गांधी की आलोचना करते हुए उन्होंने उनके बयान को हताशा और अराजकता से भरा बताया। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर महिला विरोधी होने का आरोप भी लगाया। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के चुनावी बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव को फर्जी बताते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फर्जी प्रधानमंत्री कहते हैं, तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वह और उनकी बहन प्रियंका गांधी उसी चुनाव में जीतकर संसद क्यों पहुंचे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि चुनाव ही फर्जी था तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए।



रविशंकर प्रसाद ने एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी को तथ्यों की जानकारी रखनी चाहिए और किसी भी मुद्दे पर बोलने से पहले पूरी तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से ज्ञानेश कुमार के नाम का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या ज्ञानेश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त थे? उनका जवाब था कि नहीं। इस संबंध में आधिकारिक जानकारी भी यही पुष्टि करती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के समय राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ज्ञानेश कुमार ने 15 मार्च 2024 को चुनाव आयुक्त का पद संभाला था और 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने।







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