क्या देश में हैं आपातकाल जैसे हालात?: शिवसेना नेता संजय राउत ने किया बड़ा दावा, पीएम को कहा- मोगैंबो मोदी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

राहुल गांधी की ओर से सोमवार से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के आह्वान का जिक्र करते हुए राउत ने कहा कि वह प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय राजधानी जाएंगे। उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी ने कल से सभी को दिल्ली बुलाया है और हम भी दिल्ली में ही रहेंगे। चाहे हमें गिरफ्तारी का सामना करना पड़े या पुलिस की गोलीबारी का, हम डटकर खड़े रहेंगे और लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे।' राउत ने भाजपा पर देश को 'बनाना रिपब्लिक' (कमजोर और अस्थिर देश) में बदलने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए भगवा कपड़े पहने लोगों को तैनात किया है। उन्होंने प्रदर्शनों को संभालने के तरीके को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा।राउत ने कहा, 'मोगैंबो मोदी, इस बार मोगैंबो खुश नहीं होगा; इस बार मोगैंबो रोएगा, भागेगा और भूमिगत हो जाएगा।' दिल्ली में शाह के आवास के आसपास भारी सुरक्षा तैनाती का आरोप लगाते हुए राउत ने दावा किया कि इलाके में 1,50,000 सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़ और असम से सुरक्षा बल बुलाए गए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के अंदर असंतोष पनप रहा है और भविष्यवाणी की कि सत्ताधारी पार्टी में फूट पड़ सकती है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के बाद सत्ता में नहीं रहेंगे।राउत ने मुंबई में विरोध प्रदर्शन के दौरान महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी को हिरासत में लिए जाने की भी आलोचना की। उन्होंने इस घटना को शर्मनाक बताया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से माफी की मांग की। राउत ने कहा, 'तुषार गांधी को लॉकअप में नहीं रखा जा सकता। यह दावा झूठा है कि उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था।' उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी को पिछले दरवाजे से बाहर ले जाया गया और सांताक्रूज के बजाय बोरीवली ले जाया गया। राउत ने दिल्ली में लोगों को हिरासत में लिए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर चिंताओं का समाधान न कर पाने का आरोप भी लगाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आवासों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए।