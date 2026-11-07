राजनाथ सिंह ने जवानों संग मनाई दिवाली: अग्निपथ योजना में बदलाव को बताया तोहफा, आईएएफ प्रमुख को लेकर क्या कहा?

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#WATCH | Bagdogra, West Bengal: Defence Minister Rajnath Singh says, "An important decision has been taken to offer the remaining 75% of Agniveers an additional second tour of duty of two years, based on their willingness. This will provide them with another opportunity to serve the nation. Those who meet the prescribed criteria will also have the opportunity to be inducted into the Army as regular soldiers. I believe this is a very big Diwali gift for our Agniveers." — ANI (@ANI) November 7, 2026

#WATCH | Defence Minister Rajnath Singh interacts with Indian Air Force personnel and distributes sweets to them during Diwali celebrations at Bagdogra Airport, West Bengal https://t.co/Bx50gmuqyo — ANI (@ANI) November 7, 2026

#WATCH | Defence Minister Rajnath Singh interacts with Indian Air Force personnel at Bagdogra Airport, West Bengal An Indian Air Force personnel sings a song in the presence of Defence Minister Rajnath Singh during the Diwali celebrations with the troops. https://t.co/JrMd5tS4Vx — ANI (@ANI) November 7, 2026

राजनाथ सिंह ने कहा, ''शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को उनकी इच्छा के आधार पर दो साल का एक और कार्यकाल देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इससे उन्हें देश की सेवा करने का एक और मौका मिलेगा।''रक्षा मंत्री ने दिवाली की पूर्व संध्या पर जवानों के हौसले और त्याग को याद करते हुए कहा, ''त्योहार पर सभी को अपने घर की याद आती है। इन यादों को आप सभी अपने सीने में समेटकर देशवासियों की सुरक्षा में आप तत्पर हैं। इसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। मैं आपकी इस तपस्या का अभिनंदन करता हूं।''उन्होंने कहा कि निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों को नियमित सैनिक के रूप में सेना में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा। रक्षा मंत्री ने कहा, "मेरा मानना है कि यह हमारे अग्निवीरों के लिए दिवाली का बहुत बड़ा तोहफा है।"इस दौरान रक्षा मंत्री ने एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना के प्रमुख का पदभार संभालने पर बधाई दी। उन्होंने कहा, ''आशुतोष भगवान शिव का भी एक नाम है। भगवान शिव स्वभाव से सौम्य, सरल और शांत हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह रौद्र रूप भी धारण कर सकते हैं।''राजनाथ सिंह ने कहा, "मैं एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना के प्रमुख का पदभार संभालने पर बधाई देता हूं। आशुतोष भगवान शिव का भी एक नाम है। भगवान शिव स्वभाव से सौम्य, सरल और शांत हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह रौद्र रूप भी धारण कर सकते हैं। दुश्मनों के हित में यही है कि उन्हें कभी एयर चीफ मार्शल दीक्षित का रौद्र रूप देखने की नौबत न आए।"रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट पर दिवाली समारोह के दौरान भारतीय वायुसेना के जवानों से मुलाकात की और उन्हें मिठाइयां बांटीं। सैनिकों के साथ दिवाली समारोह के दौरान एक भारतीय वायुसेना के जवान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में गीत भी गाया।