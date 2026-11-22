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तेलंगाना कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद बढ़ रहे हैं। अब पार्टी नेतृत्व ने इस मामले में पहल की है। मुनुगोडे के विधायक कोमाटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी को बैठक के लिए बुलाया गया है। वह 23 नवंबर को नए प्रदेश प्रभारी बीएम संदीप से मिलेंगे। हाल ही में राजगोपाल रेड्डी ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की आलोचना की थी। उन्होंने राज्य सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाए थे।