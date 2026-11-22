तेलंगाना कांग्रेस में बढ़ी खींचतान: नए प्रभारी से मिलेंगे विधायक राजगोपाल रेड्डी; सीएम रेवंत की कर चुके आलोचना
एएनआई, हैदराबाद। Published by: निर्मल कांत Updated Sun, 22 Nov 2026 12:29 PM IST
सार
तेलंगाना कांग्रेस में बढ़ते मतभेदों के बीच पार्टी नेतृत्व ने विधायक राजगोपाल रेड्डी को नए प्रभारी बीएम संदीप से मिलने बुलाया है। विधायक ने विकास बजट और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़ने से इनकार किया है। क्या संदीप पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी और नेताओं की बयानबाजी पर लगाम लगा पाएंगे? पढ़िए इस रिपोर्ट में।
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विस्तार
तेलंगाना कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद बढ़ रहे हैं। अब पार्टी नेतृत्व ने इस मामले में पहल की है। मुनुगोडे के विधायक कोमाटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी को बैठक के लिए बुलाया गया है। वह 23 नवंबर को नए प्रदेश प्रभारी बीएम संदीप से मिलेंगे। हाल ही में राजगोपाल रेड्डी ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की आलोचना की थी। उन्होंने राज्य सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाए थे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एआईसीसी सचिव सचिन सावंत ने विधायक से फोन पर बात की। उन्होंने तेलंगाना के ताजा राजनीतिक हालात की जानकारी ली। साथ ही सोमवार को बैठक के लिए उपलब्ध रहने को कहा।
नए प्रभारी के सामने क्या होंगी चुनौतियां?
बीएम संदीप तेलंगाना कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए गए हैं। उन्होंने मीनाक्षी नटराजन की जगह ली है। संदीप रविवार को पहली बार हैदराबाद पहुंचे। वह गांधी भवन में पार्टी की बैठकों में शामिल होंगे। इन बैठकों में राजनीतिक मामलों की समिति और प्रदेश कांग्रेस समिति की विस्तारित कार्यकारिणी शामिल होगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ और दूसरे वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल होंगे।
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राजगोपाल रेड्डी की संदीप से मुलाकात अहम मानी जा रही है। इसकी वजह विधायक की हालिया नाराजगी है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास का मुद्दा उठाया है। उनका आरोप है कि मुनुगोडे को पर्याप्त बजट नहीं मिल रहा है। उन्होंने कुछ विधानसभा क्षेत्रों को ज्यादा बजट देने पर भी सवाल उठाए हैं।
शुक्रवार को भी उन्होंने मुख्यमंत्री के बयानों की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि बड़े पदों पर बैठे नेताओं को मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। उन्हें राजनीतिक मतभेदों पर बोलते समय संयम रखना चाहिए।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हालांकि राजगोपाल रेड्डी ने कांग्रेस छोड़ने की बात से इनकार किया है। उन्होंने पार्टी में बने रहने की बात कही है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखने की इच्छा भी जताई है। वह अपनी शिकायतें नए प्रभारी के सामने रखेंगे।
वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ ने भी मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व राजगोपाल रेड्डी के बयानों की जांच कर रहा है। जडचेरला के विधायक जे अनिरुद्ध रेड्डी के बयानों की भी समीक्षा हो रही है। नए प्रभारी बीएम संदीप इन मामलों को देखेंगे। इसके बाद पार्टी नेतृत्व उचित फैसला लेगा।
संदीप के सामने कई जिम्मेदारियां हैं। उन्हें विधायकों के बीच मतभेद दूर करने हैं। सरकार और संगठन के बीच तालमेल बढ़ाना है। उन्हें राज्य में पार्टी संगठन भी मजबूत करना है। हैदराबाद दौरे में वह मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। जिला कांग्रेस समितियों के अध्यक्षों से भी बात करेंगे। वह पार्टी से जुड़े दूसरे संगठनों के प्रमुखों से भी मिलेंगे। इसके बाद वह 27 नवंबर को फिर हैदराबाद आ सकते हैं। इस दौरान सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों से अलग-अलग मुलाकात करेंगे।
तेलंगाना कांग्रेस में क्यों बढ़ रहे हैं मतभेद?
तेलंगाना कांग्रेस में कई मुद्दों पर नाराजगी सामने आ रही है। विधायक अपने क्षेत्रों के विकास को लेकर सवाल उठा रहे हैं। संगठन में नियुक्तियों को लेकर भी विवाद हैं। सरकार और पार्टी संगठन के बीच तालमेल का मुद्दा भी उठ रहा है। इन सबके बीच पार्टी नेताओं की सार्वजनिक बयानबाजी बढ़ी है। सरकार के कार्यकाल का तीसरा साल शुरू होने वाला है। ऐसे में पार्टी के सामने एकता बनाए रखने की चुनौती है।
हालिया विवाद बुधवार को और बढ़ गया था। उस दिन राजगोपाल रेड्डी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर निशाना साधा था। उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। विकास कार्यों के लिए बजट देने के तरीके की भी आलोचना की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री को चेतावनी भी दी थी। राजगोपाल रेड्डी ने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री ने सत्ता को अपनी मर्जी चलाने का अधिकार समझा, तो जंग शुरू हो जाएगी।
उन्होंने मुख्यमंत्री के कथित बयानों पर भी आपत्ति जताई थी। उनका सवाल था कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए बजट मांगने वाले विधायक के खिलाफ ऐसी भाषा क्यों इस्तेमाल की जा रही है। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर तंज भी कसा था। कहा था कि वह अपनी किस्मत से मुख्यमंत्री बने हैं। उन्हें बचे हुए दो साल ठीक से सरकार चलानी चाहिए।
बजट नहीं मिलने पर क्या बोले विधायक?
राजगोपाल रेड्डी की मुख्य शिकायत विकास बजट को लेकर है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों को ज्यादा बजट दिया जा रहा है। इनमें मुख्यमंत्री का क्षेत्र कोडंगल भी शामिल है। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का का क्षेत्र मधीरा भी इसमें शामिल है।
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उन्होंने कहा कि तेलंगाना सिर्फ इन दो क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि कोडंगल को 10 हजार करोड़ रुपये दिए जाएं या 20 हजार करोड़ रुपये, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुनुगोडे जैसे पिछड़े क्षेत्रों को भी उनका हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने अपने क्षेत्र का बजट रोकने पर नाराजगी जताई। चेतावनी दी कि यह मामला दूसरे कुरुक्षेत्र में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि बजट की कमी से कई विकास कार्य रुके हुए हैं। इनमें सड़क और सिंचाई से जुड़े काम शामिल हैं।
उन्होंने चौटुप्पल में प्रस्तावित 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का मुद्दा भी उठाया। इसके निर्माण में देरी पर सवाल किया। उन्होंने फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं पर भी चिंता जताई। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि करीब तीन साल के शासन के बाद भी तेलंगाना के लोग खुश नहीं हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने की बात को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह लोगों के लिए काम करने राजनीति में आए हैं।
उन्होंने सरकारी खर्च पर भी सवाल उठाए। दावा किया कि वह तय टेंडर राशि से 20 फीसदी कम में काम करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी कमीशन नहीं दिया और न ही लिया है।
दूसरे नेताओं के बीच भी हो चुके हैं विवाद
तेलंगाना कांग्रेस में मतभेद का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई वरिष्ठ नेताओं के बीच विवाद सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सी दामोदर राजनरसिम्हा और जुक्कल के विधायक टी लक्ष्मीकांत राव के बीच भी विवाद हुआ था। दोनों के बीच नई दिल्ली में तीखी बहस हुई थी।
विधायक ने मंत्री पर गाली देने का आरोप लगाया था। उन्होंने धमकी देने का आरोप भी लगाया था। यह विवाद संगठन में नियुक्तियों को लेकर हुआ था। खासकर संगारेड्डी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के चयन पर मतभेद थे। इस मामले की जानकारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तक भी पहुंची थी।
पेद्दापल्ली के सांसद जी वामशी कृष्णा और उद्योग मंत्री डी श्रीधर बाबू के बीच भी मतभेद सामने आए हैं। सांसद ने दिल्ली में कांग्रेस के एक कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कुछ पार्टी नेताओं के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कुछ विधायकों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी विरोध किया था। उनका आरोप था कि पार्टी में अलग-अलग नेताओं के लिए अलग-अलग नियम अपनाए जा रहे हैं।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एआईसीसी सचिव सचिन सावंत ने विधायक से फोन पर बात की। उन्होंने तेलंगाना के ताजा राजनीतिक हालात की जानकारी ली। साथ ही सोमवार को बैठक के लिए उपलब्ध रहने को कहा।
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नए प्रभारी के सामने क्या होंगी चुनौतियां?
बीएम संदीप तेलंगाना कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए गए हैं। उन्होंने मीनाक्षी नटराजन की जगह ली है। संदीप रविवार को पहली बार हैदराबाद पहुंचे। वह गांधी भवन में पार्टी की बैठकों में शामिल होंगे। इन बैठकों में राजनीतिक मामलों की समिति और प्रदेश कांग्रेस समिति की विस्तारित कार्यकारिणी शामिल होगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ और दूसरे वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल होंगे।
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राजगोपाल रेड्डी की संदीप से मुलाकात अहम मानी जा रही है। इसकी वजह विधायक की हालिया नाराजगी है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास का मुद्दा उठाया है। उनका आरोप है कि मुनुगोडे को पर्याप्त बजट नहीं मिल रहा है। उन्होंने कुछ विधानसभा क्षेत्रों को ज्यादा बजट देने पर भी सवाल उठाए हैं।
शुक्रवार को भी उन्होंने मुख्यमंत्री के बयानों की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि बड़े पदों पर बैठे नेताओं को मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। उन्हें राजनीतिक मतभेदों पर बोलते समय संयम रखना चाहिए।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हालांकि राजगोपाल रेड्डी ने कांग्रेस छोड़ने की बात से इनकार किया है। उन्होंने पार्टी में बने रहने की बात कही है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखने की इच्छा भी जताई है। वह अपनी शिकायतें नए प्रभारी के सामने रखेंगे।
वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ ने भी मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व राजगोपाल रेड्डी के बयानों की जांच कर रहा है। जडचेरला के विधायक जे अनिरुद्ध रेड्डी के बयानों की भी समीक्षा हो रही है। नए प्रभारी बीएम संदीप इन मामलों को देखेंगे। इसके बाद पार्टी नेतृत्व उचित फैसला लेगा।
संदीप के सामने कई जिम्मेदारियां हैं। उन्हें विधायकों के बीच मतभेद दूर करने हैं। सरकार और संगठन के बीच तालमेल बढ़ाना है। उन्हें राज्य में पार्टी संगठन भी मजबूत करना है। हैदराबाद दौरे में वह मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। जिला कांग्रेस समितियों के अध्यक्षों से भी बात करेंगे। वह पार्टी से जुड़े दूसरे संगठनों के प्रमुखों से भी मिलेंगे। इसके बाद वह 27 नवंबर को फिर हैदराबाद आ सकते हैं। इस दौरान सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों से अलग-अलग मुलाकात करेंगे।
तेलंगाना कांग्रेस में क्यों बढ़ रहे हैं मतभेद?
तेलंगाना कांग्रेस में कई मुद्दों पर नाराजगी सामने आ रही है। विधायक अपने क्षेत्रों के विकास को लेकर सवाल उठा रहे हैं। संगठन में नियुक्तियों को लेकर भी विवाद हैं। सरकार और पार्टी संगठन के बीच तालमेल का मुद्दा भी उठ रहा है। इन सबके बीच पार्टी नेताओं की सार्वजनिक बयानबाजी बढ़ी है। सरकार के कार्यकाल का तीसरा साल शुरू होने वाला है। ऐसे में पार्टी के सामने एकता बनाए रखने की चुनौती है।
हालिया विवाद बुधवार को और बढ़ गया था। उस दिन राजगोपाल रेड्डी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर निशाना साधा था। उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। विकास कार्यों के लिए बजट देने के तरीके की भी आलोचना की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री को चेतावनी भी दी थी। राजगोपाल रेड्डी ने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री ने सत्ता को अपनी मर्जी चलाने का अधिकार समझा, तो जंग शुरू हो जाएगी।
उन्होंने मुख्यमंत्री के कथित बयानों पर भी आपत्ति जताई थी। उनका सवाल था कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए बजट मांगने वाले विधायक के खिलाफ ऐसी भाषा क्यों इस्तेमाल की जा रही है। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर तंज भी कसा था। कहा था कि वह अपनी किस्मत से मुख्यमंत्री बने हैं। उन्हें बचे हुए दो साल ठीक से सरकार चलानी चाहिए।
बजट नहीं मिलने पर क्या बोले विधायक?
राजगोपाल रेड्डी की मुख्य शिकायत विकास बजट को लेकर है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों को ज्यादा बजट दिया जा रहा है। इनमें मुख्यमंत्री का क्षेत्र कोडंगल भी शामिल है। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का का क्षेत्र मधीरा भी इसमें शामिल है।
ये भी पढ़ें: केरलम: सिनेगॉग के पास आगजनी से टेलीग्राम हैंडलर तक पहुंची एनआईए जांच, लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन ने बढ़ाया सस्पेंस
उन्होंने कहा कि तेलंगाना सिर्फ इन दो क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि कोडंगल को 10 हजार करोड़ रुपये दिए जाएं या 20 हजार करोड़ रुपये, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुनुगोडे जैसे पिछड़े क्षेत्रों को भी उनका हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने अपने क्षेत्र का बजट रोकने पर नाराजगी जताई। चेतावनी दी कि यह मामला दूसरे कुरुक्षेत्र में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि बजट की कमी से कई विकास कार्य रुके हुए हैं। इनमें सड़क और सिंचाई से जुड़े काम शामिल हैं।
उन्होंने चौटुप्पल में प्रस्तावित 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का मुद्दा भी उठाया। इसके निर्माण में देरी पर सवाल किया। उन्होंने फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं पर भी चिंता जताई। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि करीब तीन साल के शासन के बाद भी तेलंगाना के लोग खुश नहीं हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने की बात को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह लोगों के लिए काम करने राजनीति में आए हैं।
उन्होंने सरकारी खर्च पर भी सवाल उठाए। दावा किया कि वह तय टेंडर राशि से 20 फीसदी कम में काम करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी कमीशन नहीं दिया और न ही लिया है।
दूसरे नेताओं के बीच भी हो चुके हैं विवाद
तेलंगाना कांग्रेस में मतभेद का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई वरिष्ठ नेताओं के बीच विवाद सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सी दामोदर राजनरसिम्हा और जुक्कल के विधायक टी लक्ष्मीकांत राव के बीच भी विवाद हुआ था। दोनों के बीच नई दिल्ली में तीखी बहस हुई थी।
विधायक ने मंत्री पर गाली देने का आरोप लगाया था। उन्होंने धमकी देने का आरोप भी लगाया था। यह विवाद संगठन में नियुक्तियों को लेकर हुआ था। खासकर संगारेड्डी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के चयन पर मतभेद थे। इस मामले की जानकारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तक भी पहुंची थी।
पेद्दापल्ली के सांसद जी वामशी कृष्णा और उद्योग मंत्री डी श्रीधर बाबू के बीच भी मतभेद सामने आए हैं। सांसद ने दिल्ली में कांग्रेस के एक कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कुछ पार्टी नेताओं के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कुछ विधायकों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी विरोध किया था। उनका आरोप था कि पार्टी में अलग-अलग नेताओं के लिए अलग-अलग नियम अपनाए जा रहे हैं।