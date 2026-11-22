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भाजपा के राज्यसभा सांसद रामराव वडकुटे का निधन: दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस; राहुल नार्वेकर ने जताया दुख

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई। Published by: Published by: निर्मल कांत Updated Sun, 22 Nov 2026 09:30 AM IST

सार भाजपा के राज्यसभा सांसद रामराव वडकुटे का रविवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कभी शरद पवार के करीबी रहे वडकुटे ने 2019 में भाजपा का दामन थामा था। सामाजिक कार्यों से शुरू हुआ उनका सफर राज्यसभा तक कैसे पहुंचा? पढ़िए इस रिपोर्ट में।

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