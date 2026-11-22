कोच्चि आगजनी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आरोपी की कस्टडी मांगी है। इसके बाद NIA कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया। एजेंसी ने एर्नाकुलम मार्केट में एक सिनेगॉग (यहूदी प्रार्थना स्थल) के पास स्थित नर्सरी में आग लगाने के आरोपी पुथेनक्रूज़ निवासी एबिन पॉल की कस्टडी मांगी थी। NIA कोर्ट के जज पीके मोहनदास ने शनिवार को एजेंसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए वारंट जारी किया। इसमें निर्देश दिया गया है कि एबिन पॉल को सोमवार को अदालत में पेश किया जाए।

विज्ञापन