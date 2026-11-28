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परिसीमन विधेयक को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के भीतर भी अलग-अलग बयान सामने आए हैं। पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने 27 नवंबर को कहा कि उन्होंने अभी विधेयक का मसौदा नहीं देखा है। ऐसे में उस पर समर्थन या विरोध का फैसला कैसे कर सकती हैं? उन्होंने कहा कि संसद के विशेष सत्र का एजेंडा भी अभी स्पष्ट नहीं है।पार्टी के रुख पर उन्होंने कहा कि विधेयक का मसौदा देखने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। वहीं, विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की 28 नवंबर को होने वाली बैठक में उनके शामिल नहीं होने की खबर आई। इसकी वजह उनके पिता शरद पवार की तबीयत बताई गई। शरद पवार मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे।दूसरी ओर, पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक जितेंद्र आव्हाड ने सुप्रिया सुले के बयान से अलग रुख अपनाया। उन्होंने शरद पवार से अस्पताल में मुलाकात के बाद दावा किया कि पार्टी ने परिसीमन विधेयक का समर्थन करने का फैसला कर लिया है। आव्हाड के मुताबिक, शरद पवार का मानना है कि परिसीमन सांविधानिक प्रक्रिया है और इसे कभी न कभी होना ही है।उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के सांसद विधेयक का विस्तार से अध्ययन करेंगे और आगे की प्रक्रिया सुप्रिया सुले के फैसले के अनुसार चलेगी। हालांकि, लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक अमोल कोल्हे ने आव्हाड के दावे का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहले विधेयक का मसौदा देखना होगा, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है।