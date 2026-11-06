राहुल गांधी के आवास पर दिवाली मिलन: विपक्षी नेताओं का लगा जमावड़ा, वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरा

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कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने भी कहा कि दिवाली के मौके पर सभी लोग एक साथ जुट रहे हैं। वहीं, कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मुलाकात को सुखद और सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि इस दौरान नेताओं के बीच बातचीत हुई और आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि समारोह का मकसद दिवाली की शुभकामनाएं देना और नेताओं के साथ बैठकर बातचीत करना है।कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नेताओं के बीच बातचीत होनी चाहिए। राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई रैली बेहद सफल रही। इसकी वजह से लोगों के मन में यह विश्वास मजबूत हुआ है कि पिछले चुनावों में वोटों की चोरी हुई है।राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश को चीन, रूस और उत्तर कोरिया जैसे देशों के मॉडल की ओर ले जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन भारत की जनता ऐसा नहीं होने देगी। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन भी इसका विरोध करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा लोकतंत्र को खत्म करने की है।पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए गहलोत ने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी ने 80 सीटें जीती थीं, लेकिन उसके 60 विधायकों को तोड़ लिया गया। इनमें से एक को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। उन्होंने कहा कि वहां मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों भाजपा के हैं।अशोक गहलोत ने भाजपा के विरोध प्रदर्शनों पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 80 वर्षों में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि विपक्ष के बजाय सत्ताधारी दल ही सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता लोकतंत्र बचाने और अराजकता खत्म करने की बात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रदेश स्तर के पार्टी अध्यक्ष देशभर में घूमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि भाजपा जो कर रही है, उसे देखकर लोग अब हंस रहे हैं।कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के जरिये लोगों की नागरिकता छीनने की आशंका है। उनके मुताबिक, यह लोगों के जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र और सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के अधिकार छीनने की साजिश है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक के रूप में ही मान्यता नहीं मिलेगी तो उसके पास क्या बचेगा?कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने केंद्रीय मंत्री के आधार कार्ड को लेकर दिए गए बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मंत्री के बयान का मतलब है कि अब सरकारी योजनाओं का लाभ आधार कार्ड के बजाय मतदाता पहचान पत्र के जरिये मिलेगा। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है तो उसे सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। उन्होंने लोगों से जागरूक होने की अपील करते हुए आरोप लगाया कि सरकार केवल उनका वोट ही नहीं, बल्कि उनके अधिकार भी छीनना चाहती है। इस बीच कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी दिल्ली पहुंचे। राहुल गांधी के आवास पर आयोजित इस समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों की मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में भी चर्चा को तेज कर दिया।कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके. शिवकुमार ने कहा, 'वे चाहते हैं कि पार्टी के लिए काम करने वाले, पार्टी के साथ जुड़े रहने वाले, पार्टी के प्रति वफादार रहने वाले और लगातार काम करते रहने वाले सभी कार्यकर्ता और कैडर और अधिक मजबूत और बेहतर बनें। यह एक दिवाली का जश्न था। बहुत अच्छे इंतजाम किए गए थे, और हम सभी ने खूब आनंद लिया। हम प्यार, एकता और शांति को साझा करते हैं।उन्होंने आगे कहा, 'यह उनका अभियान नहीं है। यह राहुल गांधी का अभियान नहीं है। यह देश का अभियान है। यह लोगों की आवाज़ है और लोगों का वोट है। एक शांतिप्रिय राजनीतिक दल के रूप में, कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ादी, लोकतंत्र और संविधान दिया है। विपक्ष के नेता के तौर पर, वे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। हमारा एक इतिहास है। कांग्रेस का इतिहास ही देश का इतिहास है और कांग्रेस की ताकत ही देश की ताकत है। जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, उसने समाज के हर वर्ग के साथ सब कुछ समान रूप से साझा किया है। वे इसी बात को बनाए रखना चाहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।