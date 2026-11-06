'मुलाकात का मतलब न निकालें': शरद पवार से मिले एकनाथ शिंदे, जानें राकंपा एसपी नेता को कब मिल सकती है छुट्टी

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पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे ने कहा, 'उनकी (पवार की) हालत काफी बेहतर है। चिंता की कोई बात नहीं है। उन्हें कल अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। उनकी स्थिति अच्छी है और उनका इच्छाशक्ति भी मजबूत है।'शिंदे ने बताया कि अस्पताल में मुलाकात के दौरान, पवार ने राज्य में सूखे की स्थिति के बारे में पूछा, खासकर सतारा जिले के बारे में। इन दोनों प्रमुख नेताओं की जड़ें पश्चिमी महाराष्ट्र के इसी जिले से जुड़ी हैं।उप मुख्यमंत्री, जो सत्ताधारी गठबंधन की सहयोगी पार्टी शिवसेना के प्रमुख भी हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राज्य में सूखे की स्थिति को लेकर काफी संवेदनशील हैं। इस साल मानसून की कमी के कारण राज्य के 304 तालुका गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं।शिवसेना प्रमुख ने जोर देकर कहा कि विपक्ष के एक प्रमुख नेता पवार के साथ हुई इस मुलाकात का कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। शिंदे ने कहा कि पवार एक वरिष्ठ नेता हैं। उनके स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए की गई इस मुलाकात के पीछे कोई राजनीति नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, 'उनके साथ मेरे संबंध राजनीति से कहीं ऊपर हैं।'अस्पताल के दौरे के दौरान, शिंदे के साथ उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवरा और महाराष्ट्र विधान परिषद के उप सभापति सचिन अहीर भी मौजूद थे। पवार को सबसे पहले 2 नवंबर को पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। 4 नवंबर को वहां से छुट्टी मिलने के बाद उसी दिन उन्हें मुंबई के इस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया।