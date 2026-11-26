संविधान दिवस: प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं, बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान सभा के सदस्यों को किया नमन
संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए संविधान को भारतीय लोकतंत्र की अनमोल विरासत बताया और डॉ. बीआर अंबेडकर को नमन किया। वहीं, कांग्रेस देशभर में संविधान बचाओ पदयात्रा निकालेगी। लखनऊ में मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी मार्च में शामिल होंगे।
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सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर पूज्य बाबासाहेब एवं संविधान सभा की समस्त महान विभूतियों को मेरा नमन और वंदन। संविधान के रूप में उनके द्वारा दी गई सौगात भारतीय लोकतंत्र की अनमोल धरोहर है, जो विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। Greetings on Constitution Day, a day to pay homage to the makers of our Constitution and an occasion to reaffirm our commitment to strengthening the values enshrined in it. बहुधा बहुभिः सार्धं चिन्तिताः सुनिरूपिताः। कथञ्चिन्न विलीयन्ते विद्वद्भिश्चिन्तिता नयाः॥— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2026
पीएम मोदी ने इस अवसर को संविधान निर्माताओं का सम्मान करने का मौका बताया। साथ ही, इसमें निहित मूल्यों को मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वीडियो पोस्ट में संस्कृत के श्लोक भी साझा किए। भारत हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाता है। यह दिन 1949 में संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने की याद दिलाता है। संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था, जिससे भारत एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ।
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कांग्रेस का 'संविधान रक्षा मार्च'
इस अवसर पर कांग्रेस ने गुरुवार को सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर 'संविधान रक्षा मार्च' आयोजित करने की घोषणा की। यह अभियान संविधान की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लखनऊ में मार्च में शामिल होंगे। यह मार्च 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले हो रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के सी वेणुगोपाल ने बताया कि प्रत्येक प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने राज्य में मार्च का आयोजन करेगी।
मार्च का उद्देश्य और 'वोट रक्षक' अभियान
प्रत्येक मार्च की शुरुआत बी आर अंबेडकर या महात्मा गांधी की प्रतिमा से होगी। यह कांग्रेस पार्टी की संविधान की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और नागरिक सामूहिक रूप से संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। वे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को याद करेंगे। साथ ही, संविधान की रक्षा की शपथ भी लेंगे। इन मार्चों के साथ, कांग्रेस कार्यकर्ता 'वोट रक्षक' अभियान के तहत हर मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। वे मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं के नामों का सत्यापन करेंगे। यह अभियान उन्हें मतदान का अधिकार वापस दिलाने में मदद करेगा।
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अन्य दलों के कार्यक्रम
कॉकक्रोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभिजीत दिपके ने बुधवार को नागपुर में 'लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ' रैली की घोषणा की। दिपके ने बताया कि संगठन 26 नवंबर को संविधान दिवस पर नागपुर में एक कार्यक्रम आयोजित करेगा। यह कार्यक्रम भारतीय चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ होगा।