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उन्होंने बताया कि कि संघर्ष का स्वरूप भी बदल रहा है। पारंपरिक सैन्य खतरों के साथ-साथ अब साइबर हमले, दुष्प्रचार, आर्थिक दबाव, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा और हाइब्रिड युद्ध के अन्य रूप भी देखने को मिल रहे हैं। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के बीच तथा शांति और संघर्ष के बीच की सीमाएं भी लगातार धुंधली होती जा रही हैं। विज्ञापन



रक्षा मंत्री नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (एनडीसी) के 66वें पाठ्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने कहा कि भारत के लिए इन बदलावों का खास महत्व है। विज्ञापन विज्ञापन



भारत के सामने क्या हैं रणनीतिक चुनौतियां?

भारत की भौगोलिक स्थिति, लंबी जमीनी सीमाएं, समुद्री हित और बढ़ती अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियां उसे एक जटिल रणनीतिक वातावरण में रखती हैं। ऐसे में चुनौती केवल तत्काल खतरों का प्रभावी ढंग से जवाब देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उभरते जोखिमों का अनुमान लगाने, संभावित परिस्थितियों का आकलन करने और भविष्य के सुरक्षा माहौल के लिए संस्थानों को तैयार करने की भी है।



राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले लेना क्यों चुनौतीपूर्ण?

रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामलों में फैसले लेने वाले नेताओं के पास हमेशा सारी जानकारी उपलब्ध नहीं होती और न ही हर संभावित विकल्प पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय होता है। ऐसे में उन्हें विवेकपूर्ण निर्णय लेने, उपलब्ध विकल्पों का आकलन करने और परिस्थितियों के अनुरूप सबसे उचित कदम चुनने की जरूरत होती है।



राजनाथ सिंह ने कहा कि रणनीतिक नेतृत्व की असली चुनौती पूरी जानकारी या आदर्श परिस्थितियों का इंतजार करना नहीं, बल्कि सोच-समझकर निर्णय लेना है। साथ ही, इन निर्णयों के व्यापक सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक और संस्थागत प्रभावों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।



उन्होंने कहा कि आईआईटी मद्रास के सहयोग से रणनीतिक नेतृत्व और लोक नीति में कार्यकारी एमबीए कार्यक्रम की शुरुआत महत्वपूर्ण कदम है। आईआईटी मद्रास जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के साथ जुड़ाव से राष्ट्रीय सुरक्षा के अध्ययन में प्रबंधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी विशेषज्ञता भी शामिल हुई है।



राजनाथ सिंह ने कहा कि 1960 में स्थापना के बाद से राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज भारत के प्रमुख रणनीतिक अध्ययन संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। दशकों में इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत पहचान बनाई है। इसके पूर्व छात्र भारत और कई मित्र देशों में अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।



राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज की सबसे बड़ी ताकत क्या है?

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज की सबसे बड़ी ताकत सैन्य अधिकारियों, सिविल सेवा अधिकारियों और विदेशी प्रतिभागियों को एक साझा मंच पर लाना है। इससे उन्हें विभिन्न क्षेत्रों की जटिलताओं के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण को समझने का अवसर मिलता है। अलग-अलग अनुभवों और विचारों का यह संगम ऐसे दौर में खास अहमियत रखता है, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां संस्थागत और भौगोलिक सीमाओं से आगे बढ़ रही हैं।



रक्षा मंत्री ने एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, मानवरहित स्वायत्त वाहन, एयरोस्पेस तकनीक, सेमीकंडक्टर और अन्य उभरती तकनीकों पर विशेष सत्र शुरू किए जाने की सराहना की।



उन्होंने एआई पर विशेष पाठ्यक्रम और रणनीतिक अभ्यासों में एआई की अवधारणाओं को शामिल किए जाने को भी स्वागतयोग्य कदम बताया।



सुरक्षा की चुनौतियों से कैसे जुड़ेगा संस्थान का ज्ञान?

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में विकसित ज्ञान को देश की वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से जोड़ने की दिशा में अगला कदम उठाया जाना चाहिए। उद्देश्य केवल ऐसे अधिकारियों को तैयार करना नहीं होना चाहिए, जो रणनीतिक चुनौतियों को समझते हों, बल्कि ऐसा संस्थागत वातावरण भी विकसित करना चाहिए, जहां उनका सामूहिक अनुभव और बौद्धिक क्षमता इन चुनौतियों से निपटने में योगदान दे सके।



राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में होने वाला अकादमिक अध्ययन सशस्त्र बलों, सिविल सेवाओं और मित्र देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के सामूहिक अनुभव और बौद्धिक क्षमता का उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। इस बौद्धिक क्षमता का भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति तैयार करने में और अधिक सीधे योगदान लिया जा सकता है।



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किन सुरक्षा चुनौतियों के अध्ययन का दिया सुझाव?

उन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज रक्षा मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श कर प्रत्येक पाठ्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और समसामयिक चुनौतियों की पहचान कर उनके गहन अध्ययन के लिए एक संस्थागत व्यवस्था विकसित कर सकता है। इन विषयों में रणनीतिक पड़ोस, सीमा प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण तकनीकें, आर्थिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और आंतरिक व बाहरी खतरों का बदलता स्वरूप शामिल हो सकते हैं।



अंतरराष्ट्रीय सहयोग क्यों जरूरी?

रक्षा मंत्री ने कहा कि तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत बढ़ रही है। भारत संप्रभुता के सम्मान, आपसी विश्वास और साझा जिम्मेदारियों के आधार पर ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण में विश्वास करता है। उन्होंने बताया कि कि संघर्ष का स्वरूप भी बदल रहा है। पारंपरिक सैन्य खतरों के साथ-साथ अब साइबर हमले, दुष्प्रचार, आर्थिक दबाव, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा और हाइब्रिड युद्ध के अन्य रूप भी देखने को मिल रहे हैं। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के बीच तथा शांति और संघर्ष के बीच की सीमाएं भी लगातार धुंधली होती जा रही हैं।रक्षा मंत्री नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (एनडीसी) के 66वें पाठ्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने कहा कि भारत के लिए इन बदलावों का खास महत्व है।भारत की भौगोलिक स्थिति, लंबी जमीनी सीमाएं, समुद्री हित और बढ़ती अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियां उसे एक जटिल रणनीतिक वातावरण में रखती हैं। ऐसे में चुनौती केवल तत्काल खतरों का प्रभावी ढंग से जवाब देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उभरते जोखिमों का अनुमान लगाने, संभावित परिस्थितियों का आकलन करने और भविष्य के सुरक्षा माहौल के लिए संस्थानों को तैयार करने की भी है।रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामलों में फैसले लेने वाले नेताओं के पास हमेशा सारी जानकारी उपलब्ध नहीं होती और न ही हर संभावित विकल्प पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय होता है। ऐसे में उन्हें विवेकपूर्ण निर्णय लेने, उपलब्ध विकल्पों का आकलन करने और परिस्थितियों के अनुरूप सबसे उचित कदम चुनने की जरूरत होती है।राजनाथ सिंह ने कहा कि रणनीतिक नेतृत्व की असली चुनौती पूरी जानकारी या आदर्श परिस्थितियों का इंतजार करना नहीं, बल्कि सोच-समझकर निर्णय लेना है। साथ ही, इन निर्णयों के व्यापक सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक और संस्थागत प्रभावों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।उन्होंने कहा कि आईआईटी मद्रास के सहयोग से रणनीतिक नेतृत्व और लोक नीति में कार्यकारी एमबीए कार्यक्रम की शुरुआत महत्वपूर्ण कदम है। आईआईटी मद्रास जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के साथ जुड़ाव से राष्ट्रीय सुरक्षा के अध्ययन में प्रबंधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी विशेषज्ञता भी शामिल हुई है।राजनाथ सिंह ने कहा कि 1960 में स्थापना के बाद से राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज भारत के प्रमुख रणनीतिक अध्ययन संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। दशकों में इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत पहचान बनाई है। इसके पूर्व छात्र भारत और कई मित्र देशों में अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज की सबसे बड़ी ताकत सैन्य अधिकारियों, सिविल सेवा अधिकारियों और विदेशी प्रतिभागियों को एक साझा मंच पर लाना है। इससे उन्हें विभिन्न क्षेत्रों की जटिलताओं के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण को समझने का अवसर मिलता है। अलग-अलग अनुभवों और विचारों का यह संगम ऐसे दौर में खास अहमियत रखता है, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां संस्थागत और भौगोलिक सीमाओं से आगे बढ़ रही हैं।रक्षा मंत्री ने एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, मानवरहित स्वायत्त वाहन, एयरोस्पेस तकनीक, सेमीकंडक्टर और अन्य उभरती तकनीकों पर विशेष सत्र शुरू किए जाने की सराहना की।उन्होंने एआई पर विशेष पाठ्यक्रम और रणनीतिक अभ्यासों में एआई की अवधारणाओं को शामिल किए जाने को भी स्वागतयोग्य कदम बताया।उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में विकसित ज्ञान को देश की वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से जोड़ने की दिशा में अगला कदम उठाया जाना चाहिए। उद्देश्य केवल ऐसे अधिकारियों को तैयार करना नहीं होना चाहिए, जो रणनीतिक चुनौतियों को समझते हों, बल्कि ऐसा संस्थागत वातावरण भी विकसित करना चाहिए, जहां उनका सामूहिक अनुभव और बौद्धिक क्षमता इन चुनौतियों से निपटने में योगदान दे सके।राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में होने वाला अकादमिक अध्ययन सशस्त्र बलों, सिविल सेवाओं और मित्र देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के सामूहिक अनुभव और बौद्धिक क्षमता का उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। इस बौद्धिक क्षमता का भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति तैयार करने में और अधिक सीधे योगदान लिया जा सकता है।ये भी पढ़ें: राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतरे सेना के चार विमान: फिर भरी उड़ान, पहली बार हुआ ऐसा कारनामा; गडकरी ने की तारीफ उन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज रक्षा मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श कर प्रत्येक पाठ्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और समसामयिक चुनौतियों की पहचान कर उनके गहन अध्ययन के लिए एक संस्थागत व्यवस्था विकसित कर सकता है। इन विषयों में रणनीतिक पड़ोस, सीमा प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण तकनीकें, आर्थिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और आंतरिक व बाहरी खतरों का बदलता स्वरूप शामिल हो सकते हैं।रक्षा मंत्री ने कहा कि तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत बढ़ रही है। भारत संप्रभुता के सम्मान, आपसी विश्वास और साझा जिम्मेदारियों के आधार पर ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण में विश्वास करता है।

वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है। रणनीतिक प्रभाव के नए केंद्र उभर रहे हैं और पारंपरिक गठजोड़ व साझेदारियां भी नए सिरे से आकार ले रही हैं। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात कही।