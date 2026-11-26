राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या हैं?

भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। इन्हें संविधान के भाग चार में अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किया गया है। इनका उद्देश्य सरकार को ऐसी नीतियां बनाने का मार्गदर्शन देना है, जिनसे देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित हो सके। ये तत्व अदालतों के जरिए सीधे लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन सरकार के लिए शासन संचालन में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश हैं।

इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए काम करना।

सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना।

पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन देना।

बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।

श्रमिकों के हितों और अधिकारों की रक्षा करना।

ग्राम पंचायतों को मजबूत करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना।

इन प्रावधानों के जरिए संविधान ने भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा तय की है।







संविधान कठोर भी और लचीला भी

हमारा संविधान जितना कठोर उतना ही लचीला भी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। यह अनुच्छेद संसद को संविधान के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार देता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इसका उद्देश्य संविधान को समय और परिस्थितियों के अनुसार लचीला और प्रासंगिक बनाए रखना है।



आजादी के बाद से अब तक भारतीय संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। जो समय के साथ बदले परिवेश में शासन की आवश्यकतानुसार ढल सकता है। लचीलापन इसे समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल बनाता है। इसमें कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से भी बदले जा सकते हैं तो कुछ काफी कठिन प्रक्रिया से गुजरते हैं। यह कठोरता इसे स्थिर और मजबूत बनाती है।



संविधान में संघीय ढांचे में राज्यों और केंद्र के बीच संतुलन बनाए रखा गया है। संविधान ने मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए अदालती समीक्षा की व्यवस्था दी है। इसमें आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्र को अधिक शक्ति दी गई है। यह कठोरता और लचीलापन लोकतंत्र की रक्षा करता है। इस दृष्टिकोण से संविधान भारत की विविधता और बदलते समाज के लिए आदर्श बनता है।

एक जीवन्त दस्तावेज है भारत का संविधान

संविधान भारत का संघीय ढांचा मजबूत केंद्र के साथ राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करता है। आपातकालीन परिस्थितियों में यह संघीय प्रणाली इकाईवादी बन जाती है, जो शासन में लचीलापन दिखाती है। हमारा संविधान न्यायपालिका को कानूनों की समीक्षा और उन्हें संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप बनाए रखने का अधिकार देता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र और कानून के शासन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह एक जीवंत दस्तावेज है। यह आवश्यकता पड़ने पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार संसद को देता है। अनुच्छेद 32 को डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का ‘‘हृदय और आत्मा’’ कहा। यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है।