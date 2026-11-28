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डीएमके ने समर्थन का फैसला क्यों लिया? कनिमोझी ने बताया कि डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने सुबह पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई थी। इसमें परिसीमन विधेयक पर पार्टी का रुख तय किया गया। बैठक के बाद डीएमके ने समर्थन का एलान किया और गृह मंत्री अमित शाह को अपने फैसले की जानकारी देने सांसद उनके आवास पहुंचे।

विज्ञापन कनिमोझी ने कहा कि पार्टी ने संसद में पहले भी अपनी मांगें रखी थीं। वर्ष 2024 में डीएमके सरकार ने इस मुद्दे पर विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया था। अब पार्टी की ओर से उठाई गई बातें विधेयक का हिस्सा हैं। विज्ञापन विज्ञापन

तमिलनाडु की सीटों को लेकर क्या मांग मानी गई?

कनिमोझी के मुताबिक, डीएमके चाहती थी कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का आधार 1971 की जनगणना हो। सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही अगले 25 साल तक सीटों के बंटवारे पर रोक रखने की मांग भी मान ली गई है।







तमिलनाडु में कितनी बढ़ेंगी लोकसभा सीटें?

कनिमोझी ने बताया कि इन बदलावों के बाद तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 से बढ़कर 59 हो जाएगी। यानी राज्य में 20 सीटें बढ़ेंगी। डीएमके का कहना है कि इन प्रावधानों से राज्य का प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहेगा।



महिला आरक्षण कब होगा लागू?

कनिमोझी ने कहा कि परिसीमन विधेयक पारित होने के बाद महिला आरक्षण विधेयक लागू किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि डीएमके ने जिन बातों पर जोर दिया था, उन्हें विधेयक में शामिल किया गया है। इसी आधार पर पार्टी ने केंद्र के प्रस्ताव का समर्थन किया है। कनिमोझी के मुताबिक, डीएमके चाहती थी कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का आधार 1971 की जनगणना हो। सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही अगले 25 साल तक सीटों के बंटवारे पर रोक रखने की मांग भी मान ली गई है।कनिमोझी ने बताया कि इन बदलावों के बाद तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 से बढ़कर 59 हो जाएगी। यानी राज्य में 20 सीटें बढ़ेंगी। डीएमके का कहना है कि इन प्रावधानों से राज्य का प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहेगा।कनिमोझी ने कहा कि परिसीमन विधेयक पारित होने के बाद महिला आरक्षण विधेयक लागू किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि डीएमके ने जिन बातों पर जोर दिया था, उन्हें विधेयक में शामिल किया गया है। इसी आधार पर पार्टी ने केंद्र के प्रस्ताव का समर्थन किया है।

परिसीमन विधेयक को लेकर डीएमके ने केंद्र सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। इसके बाद पार्टी के कई सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। डीएमके सांसद कनिमोझी और ए. राजा भी शाह के आवास पहुंचे। मुलाकात के बाद कनिमोझी ने कहा कि पार्टी ने जिन शर्तों और मांगों को रखा था, सरकार ने उन्हें विधेयक में शामिल कर लिया है। इसी वजह से डीएमके ने समर्थन देने का निर्णय लिया।