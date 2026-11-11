'राष्ट्र-विरोधी तत्वों से रहें दूर रहें': श्री श्री रवि शंकर ने जेन-जी से की खास अपील, शिकायतों पर क्या कहा?

आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर ने बुधवार को कहा कि 'जेनरेशन जेड' (जेन-जी) के युवाओं को उन मुद्दों पर अपनी राय जरूर रखनी चाहिए, जो उन्हें प्रभावित करते हैं, लेकिन उन्हें समाज-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी तत्वों से दूर रहना चाहिए। धैर्य और संयम रखने की जरूरत पर जोर देते हुए रवि शंकर ने युवाओं से कहा कि वे ऐसे लोगों को अपनी सोच पर हावी न होने दें, जिनकी मानसिकता गैर-जिम्मेदाराना है। इसके बजाय, ऐसे लोगों को सही सलाह दी जानी चाहिए और उन्हें अलग-अलग दृष्टिकोणों को समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 'आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन' के संस्थापक ने यह बात गुजरात के आनंद जिले में अंकालावाड़ी गांव के पास स्थित वसद आश्रम के दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कही।

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