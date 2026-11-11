पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बिगड़ी तबीयत: सुबह टहलते समय गिरकर हुए थे बेहोश, जानें कहां चल रहा है इलाज

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देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को स्वास्थ्य संबंधी जांच के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया है। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है।