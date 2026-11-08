'सभी को दिवाली की शुभकामनाएं!': पीएम मोदी ने देशवासियों को दी दीपोत्सव की बधाई, जवानों के साथ मनाएंगे त्योहार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिवाली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए लोगों को दिवाली की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने हिंदी में पोस्ट करते हुए लिखा, "सभी को दिवाली की शुभकामनाएं! देशभर में रहने वाले मेरे सभी परिवारजनों को दिवाली की असीम शुभकामनाएं।"

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इससे पहले शनिवार को भी प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश के जरिए देशवासियों को दिवाली की बधाई दी थी। 'Have a Great Diwali' शीर्षक से साझा किए गए इस वीडियो में उन्होंने कहा था कि वह हर साल की तरह इस बार भी पूरे उत्साह के साथ दिवाली मनाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, "दिवाली के अवसर पर पूरा देश रोशनी से जगमगा उठता है। रोशनी का यह त्योहार अंधकार के खिलाफ हमारे संकल्प का प्रतीक है।"उन्होंने आगे कहा, "यह त्योहार सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। आप सभी की तरह मैं भी इस त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मनाता हूं। हर साल की तरह इस बार भी मैं देश के वीर जवानों के साथ दिवाली मनाऊंगा। एक बार फिर आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री हर साल दिवाली के मौके पर देश के सैनिकों के बीच पहुंचकर त्योहार मनाते हैं। इसके जरिए वह देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के समर्पण और सेवाओं के प्रति सम्मान भी जताते हैं।इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली की पूर्व संध्या पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात की और उन्हें त्योहार की शुभकामनाएं दीं। उपराष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए लिखा, "उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और दोनों ने एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दीं।कार्तिक अमावस्या के अवसर पर रविवार, 8 नवंबर को देशभर में दिवाली मनाई जा रही है। इस मौके पर घरों और मंदिरों को दीयों, रंग-बिरंगी लाइटों और सजावटी सामान से सजाया गया है। रोशनी के इस त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह है।दिवाली की शाम भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पारंपरिक पूजा की जाती है। लोग सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ दीप जलाते हैं। इस मौके पर पटाखे जलाने, मिठाइयां बांटने और परिवार के साथ त्योहार मनाने की भी परंपरा है। दिवाली देश के अलग-अलग हिस्सों और समुदायों के लोगों को एक साथ जोड़ने वाला त्योहार है। यह पर्व आपसी मेलजोल, उम्मीद और सकारात्मकता का संदेश देता है।